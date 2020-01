Les trottinettes électriques de Lime détectent si vous roulez sur les trottoirs

Lime, l’un des opérateurs de trottinettes en libre service, teste un nouvel outil aux Etats-Unis qui détecte quand le conducteur emprunte un trottoir pour circuler. À la fin du parcours, l’application signale si l’utilisateur a roulé sur la partie de la voie dédiée aux piétons et lui conseille de ne plus le faire. En voilà une excellente idée !

Commençons cet article par une petite expérience personnelle. Il y a encore quelques jours, en passant la porte de mon immeuble, une trottinette électrique m’a frôlé à une vitesse folle. Quelques secondes plus tôt et cet usager m’aurait certainement renversé. Cette histoire, je l’ai racontée à de nombreux voisins pour récolter leurs témoignages. Et le constat est unanime : les piétons ne sont plus en sécurité sur les trottoirs, car les utilisateurs de trottinettes (mais aussi des cyclistes) empruntent les voies dédiées aux piétons quand la circulation automobile est trop dense.

Lire aussi : Trottinette électrique : il écope d’une amende de 120€ pour avoir installé une selle

Ce danger a certainement été remonté aux opérateurs de trottinettes électriques. Et certaines prennent déjà quelques dispositions pour assurer la sécurité de leurs utilisateurs, comme celles des personnes qui les entourent. À l’image de Lime qui a développé un nouvel outil qui détecte si tout ou partie d’un trajet a été effectué sur le trottoir. Le logiciel utilise l’accéléromètre intégré dans la trottinette, ainsi que les informations de vitesse (et d’accélération) pour détecter la montée et la descente d’un trottoir. La précision de l’algorithme, pilotée avec une intelligence artificielle, serait de 95 % selon les informations dévoilées par Lime par voie de communiqué de presse.

Eduquer et sensibiliser les usagers

En fin de parcours, si plus de la moitié du trajet effectué avec la trottinette n’était pas sur la route, une notification est envoyée sur le smartphone de l’utilisateur en lui rappelant que son attitude n’est pas sécurisée et qu’il serait plus prudent (pour lui et pour les autres) de rouler sur les voies adaptées. L’entreprise souhaite aller plus loin dans la prévention et la sécurité dans un proche avenir en envoyant par message et par email une photo du trajet effectué avec, en exergue, les parties roulées sur le trottoir.

Lire aussi : Les trottinettes électriques font désormais partie du Code de la route, voici les règles

L’idée n’est pas de dénoncer les utilisateurs qui ont un comportement dangereux (même si rouler sur un trottoir est passible d’une amende de 35 euros en France), mais d’éduquer et de sensibiliser. Le système est actuellement en test à San José, en Californie. Dans cette agglomération, Lime partage les informations avec les services de la voirie qui, potentiellement, pourrait adapter les voies et réduire le roulage sur les trottoirs (en créant des pistes cyclables par exemple). Une belle attitude qui, nous l’espérons arrivera aussi dans d’autres pays… dont en France.