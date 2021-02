Lamborghini lance la AL1, sa première trottinette électrique à 500 euros

Lamborghini se lance sur le marché des trottinettes électriques avec la AL1. Il s’agit d’un modèle relativement abordable, puisqu’il sera vendu à partir de 500 euros. Même sur ce segment, c'est un tarif tout à fait raisonnable.

Conduire une Lamborghini, ce n’est pas donné à tout le monde. Mais il vous sera bientôt possible d’avoir ce plaisir pour un prix raisonnable, puisqu’il ne vous faudra payer que 500 euros pour vous procurer ce véhicule. Cependant, il y a un loup. Ne vous attendez pas à trouver une luxueuse voiture de sport à ce prix-là, puisqu’on parle en réalité d’une trottinette électrique : la AL1.

L’AL1 a été conçue par le constructeur italien en partenariat avec MT Distribution. Il s’agit d’une trottinette somme toute classique. On note la possibilité de replier le guidon afin de la transporter plus facilement. Elle pèse 13 kilos et peut supporter un poids allant jusqu’à 100 kilos. Elle est dotée de pneus increvables de 8 pouces.

Elle est équipée par une batterie électrique lithium-ion de 280 Watts, ce qui lui permet d’atteindre entre 25 et 30 kilomètres d’autonomie, idéal pour circuler dans les grandes villes comme Paris. Notons aussi la présence d’un moteur électrique de 350 watts ainsi qu’une vitesse maximale de 25 kilomètres à l’heure. C’est moins qu’une Aventador, mais c’est déjà pas mal.

Lamborghini propose une application compagnon

En plus de cela, l’AL1 propose un petit écran LCD afin d’afficher le niveau de batterie et la vitesse, des phares avant et arrière ainsi qu’une poignée assez classique pour l’accélération. Il faut aussi signaler qu’une application compagnon est également disponible aussi bien sur iOS que sur Android afin de vérifier diverses données, comme votre niveau de batterie, vos trajets ou encore vos statistiques. Pratique pour gérer vos déplacements.

Pour se procurer cette Lamborghini, il ne sera pas nécessaire d’hypothéquer votre maison, puisqu’elle sera vendue à partir de 500 euros. Un placement tarifaire très raisonnable, même en ce qui concerne le marché des trottinettes. De plus elle inclut une police d’assurance Axa pour une durée d’un an.

Pour le moment, la trottinette Lamborghini n’est disponible qu’en Italie, le pays d’origine du constructeur. Mais on peut espérer la voir débarquer un jour en France, qui sait ? Et vous, seriez-vous intéressé par ce modèle de trottinette ? Dites-le-nous dans les commentaires !