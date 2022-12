God of War : la série sera extrêmement fidèle aux jeux, promet Amazon

La saga God of War va prochainement être adaptée en série par Amazon. La firme tente aujourd’hui de rassurer les fans en promettant une histoire extrêmement fidèle à ce qu’on a pu voir dans les jeux.

Avec la sortie récente de God of War Ragnarök, la saga de Santa Monica Studio a le vent en poupe. Amazon a pour projet de l’adapter en série pour sa plateforme Prime Video et aujourd’hui, nous avons un peu plus d’info sur le sujet.

C’est dans les colonnes de Collider que Vernon Sanders, le boss d’Amazon Studios, s’est exprimé à propos de cette série. Il promet qu’elle sera extrêmement fidèle au jeu de base. Hors de question pour lui de prendre trop de distance avec l’œuvre originale.

La série God of War adaptera le jeu de 2018

Première info importante : la série se basera sur le jeu de 2018 (tout simplement nommé God of War) et non sur la trilogie originale. Inutile d’espérer voir Kratos massacrer du dieu grec à tour de bras, donc, sauf dans d'éventuels flashbacks. Elle ne devrait pas non plus trop dévier de ce que nous avons déjà vu :

« Nous nous en sortons incroyablement bien avec les adaptations, d’Invincible à The Boys. Je veux dire, nous en avons fait pas mal, non ? Et nous savons qu’il y a beaucoup de fans passionnés de God of War. La chose la plus importante pour nous est de savoir s’il y a un cœur émotionnel au scénario, s’il y a une vraie histoire, et je pense que c’est ce qui fait de God of War une saga si spéciale. »

Il continue ensuite, en ajoutant une précision intéressante : plusieurs saisons sont déjà prévues.

« Au centre de tout cela, il y aura une histoire de père, de fils, de famille, le tout ancré dans un univers gigantesque et épique. Ce que Rafe Judkins (le showrunner), Mark Fergus et Hawk Ostby (scénaristes) vont faire pour la première saison et pour la série sera incroyablement fidèle à l’œuvre de base, mais sera aussi totalement indépendant. Si vous n’avez jamais joué au jeu, vous allez tomber amoureux de la série et vous sentir impliqué. Je pense que ça va être énorme. »

Ne reste maintenant qu’à patienter sagement avant la sortie de la série, qui ne devrait pas arriver avant deux ou trois ans. Pour rappel, God of War 2018 nous raconte l’histoire de Kratos, ancien Dieu grec de la guerre parti vivre à Midgard chez les Dieux Nordiques. Avec son fils, Atreus, Kratos a pour mission d’aller disperser les cendres de sa femme sur le plus haut sommet des neuf royaumes. Une histoire simple, mais qui mise avant tout sur ses personnages et leurs relations complexes.

Le jeu vidéo semble être le nouvel Eldorado des producteurs de séries. Nous avons par exemple eu Halo il y a peu, Arcane l’année dernière et prochainement, c’est The Last of Us qui va avoir le droit à sa salve d’épisodes sur HBO. God of War fait donc partie de cette vague.

