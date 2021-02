Lidl Smart Home lance un kit 3 ampoules connectées + télécommande + hub à 49,99 €

Lidl dévoile un nouveau Start Pack pour son offre Smart Home qui comprend trois ampoules connectées, la passerelle dédiée et la télécommande pour seulement 49,99 €. Le géant du discount s'est lancé dans la domotique début février avec un concurrent clair dans le viseur : Philips Hue et Ikea.

On vous l'a annoncé en début d'année : Lidl a cassé les prix des ampoules, prises et radiateurs connectés ce 1er février 2021. Déjà disponible depuis décembre 2020 en Belgique, Allemagne, Suisse et au Royaume-Uni, l'offre domotique du géant du discount a débarqué en France ce 1er février. Grâce au pont domotique vendu à 19,99 €, il est possible de contrôler toute une gamme de produits du quotidien à l'aide d'une application sur Android et iOS.

Pour accompagner sa nouvelle offre, Lidl a annoncé le lancement d'un kit “Starter Pack”, composé de la passerelle domotique, de trois ampoules E27, et d'une télécommande à seulement 49,99 €. Compte tenu du prix des ampoules LED qui oscille entre 7,99 € et 9,99 €, on peut considérer que la télécommande est offerte avec le pack. Le kit est également contrôlable avec des commandes vocales ou à partir de l'application. À titre de comparaison, le pack similaire de Philips intitulé “Hue”, est commercialisé à 99,90 €.

Lidl casse les prix des appareils domotiques

L'autre concurrent direct de cette offre est bien sûr IKEA, qui propose depuis 2018 des ampoules connectées à moins de 10 €, en plus d'autres appareils domotiques. Lidl a également présenté une multiprise fonctionnant avec le protocole Zigbee, la rendant ainsi compatible avec Smart Life, Philips Hue, Jeedom, Amazon Echo. Elle est vendue au prix de 19,99 €. On retrouve aussi des appliques murales pour éclairer son extérieur, en trois déclinaisons chacune au prix de 29,99 €.

Lidl est coutumier du fait de lancer de nouveaux produits qui challengent les tarifs de ses concurrents. En septembre dernier, le hard discounter a dévoilé ses propres Airpods à seulement 19,99 €. Malheureusement, il arrive que ces pratiques se retournent contre la firme. L'UFC-Que Choisir a notamment qualifié ces écouteurs de “catastrophiques”. Plus récemment, le groupe a été accusé de contrefaçon en commercialisant son robot Monsieur Cuisine, très proche du Thermomix.