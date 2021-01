Lidl va casser les prix des ampoules, prises et radiateurs connectés en France le 1er février 2021

Lidl s'apprête à casser les prix de la domotique en France. Avec la gamme “Lidl Smart Home”, l'enseigne allemande va proposer un large catalogue de prises, d'ampoules et de radiateurs connectés à prix réduit. Dès le 1er février 2021, 1 550 supermarchés Lidl dispersés dans l'Hexagone commercialiseront les appareils connectés conçus par la marque Silvercrest.

Souvenez-vous : en décembre dernier, Lidl lançait “Lidl Smart Home”, une nouvelle gamme de produits connectés dédiée à la domotique dans les supermarchés belges, allemands, suisses et britanniques. Cette collection comprend notamment des détecteurs de mouvement connecté à 11,99 €, des détecteurs d'ouverture de porte/fenêtre à 9,99 €, des prises connectées à 9,99 €, des plafonniers à 49,99 €, des ampoules LED de 7,99 et 9,99€, un ruban à LED à 17,99€ ou encore un radiateur connecté soufflant en céramique à 39,99€.

Pour connecter tous ses appareils via votre réseau WiFi domestique, il faut impérativement investir dans un pont domotique commercialisé 19,99€. Ce hub permet de relier tous les objects connectés en le branchant à la box de votre opérateur via le port Ethernet.

1 550 supermarchés Lidl vendront des objets connectés pas cher dès le 1er février 2021

D'après nos confrères de Business Insider, Lidl commercialisera les objets connectés proposés sous le label “Smart Home” dès le 1er février 2021 en France. Le média affirme que 1 550 supermarchés Lidl proposeront les appareils connectés à la vente. Avec ce vaste catalogue d'accessoires domotique à prix cassé, Lidl s'attaque de front à Ikea. La célèbre firme suédoise propose en effet depuis 2018 des ampoules et des prises connectées affichées à un tarif avantageux.

Conçus par Silvercrest (marque de Lidl), les objets connectés de Lidl ne manquent pas d'atouts en dehors de leur prix réduit. Compatibles avec le protocole Zigbee 3.0, les appareils domotique peuvent être contrôler à la voix avec Google Assistant et Amazon Alexa, deux des assistant vocaux les plus répandus du marché. Cerise sur le gâteau, ils sont aussi compatibles avec les équipements Philips Hue, leader des ampoules connectées, et Osram Lightify. Les objets connectés Lidl s'intégreront donc aisément dans une installation domotique déjà existante. Sans surprise, les ampoules et prises connectées de Silvercrest font par contre l'impasse sur la compatibilité Homekit. Evidemment, une application Android/ iOS permettra de contrôler tous les appareils avec votre smartphone.

Ce n'est pas la première fois que Lidl fait le buzz avec des produits proposés à prix cassé. L'an dernier, l'enseigne venue d'Allemagne s'était notamment distinguée avec des AirPods à moins de 20€ ou encore une simili Apple Watch vendue moins de 40€. Qu'attendez-vous de l'incursion de Lidl sur le marché de la domotique ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Business Insider