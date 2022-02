Lidl relance sa gamme de produits domotiques à prix cassé ce 24 février

En février 2021, Lidl a frappé fort en lançant une nouvelle gamme d'objets connectés dédiés à la domotique à prix cassé. On y retrouvait des ampoules connectées, des prises et multiprises, des rubans à LED, une télécommande et la passerelle domotique à des tarifs imbattables. Seulement, ces produits ont été rapidement victimes de leur succès. Un an plus tard, la gamme fait son retour dans les magasins français de l'enseigne.

Lidl a pris pour habitude de s'inviter sur des marchés inattendus. Sa principale force ? Proposer des produits à des prix défiant toute concurrence, parfois au détriment de la qualité il faut bien le reconnaître. Ainsi, Lidl a lancé sa propre Apple Watch vendue 39,99 €, tandis que les AirPods de la marque à 25,99 € se sont arrachés. Le robot Monsieur Cuisine Smart créé l'évènement à chaque retour en stock, avec des exemplaires parfois revendus plus de 800 € sur le BonCoin, soit deux fois plus cher que le prix d'origine.

En février 2021, l'enseigne de hard-discount a décidé de se lancer sur le marché de la domotique avec la gamme Lidl Smart Home. On y retrouvait des objets connectés pour la maison à prix cassé, comme les ampoules LED vendues entre 7,99 et 9,99 €, des appliques murales affichées à 29,99 € ou encore un Starter Pack proposé à 49,99 € (qui comprend 3 ampoules connectées, une télécommande et une passerelle domotique). Une offre particulièrement séduisante, surtout au regard des prix pratiqués par la concurrence comme Philipps et son pack de démarrage commercialisé à 99,90 €.

Lidl annonce le retour de ses produits domotiques

Grâce à une prise en charge du protocole Zigbee 3.0, tous les produits domotiques de la marque sont compatibles avec Smart Life, Philipps Hue, Jeedom ou Amazon Echo. Et via l'application Lidl Home, les utilisateurs sont en mesure d'utiliser Amazon Alexa ou Google Assistant pour contrôler leurs appareils à distance par la voix.

Sans surprise, les produits de la gamme Lidl Smart Home ont rapidement trouvé preneur, à tel point qu'ils étaient introuvables en magasin. Mais ne vous inquiétez pas, puisque l'enseigne annonce le retour de ses produits domotiques dans ses différents centres-commerciaux dès le 24 février. Ne reste plus qu'à espérer que Lidl a prévu des stocks en conséquence à même de satisfaire la demande. D'après les dires de l'entreprise, les stocks ont été répartis équitablement sur tous ses magasins.