L’IA Gemini de Google pourrait vous aider même lorsqu’elle n’est pas ouverte avec ce changement

L'assistant IA de Google, Gemini, est sur le point de bénéficier d'une mise à jour importante qui pourrait en faire un compagnon omniprésent sur votre smartphone.

De récentes découvertes dans un APK teardown par 9to5Google laissent entrevoir de nouvelles fonctionnalités intéressantes qui pourraient améliorer Gemini, en particulier dans la façon dont il fonctionne en arrière-plan. Le média évoque notamment l'introduction potentielle d'un “background_mode” pour Gemini Live, qui devrait être lancé cet été.

Ce mode permettrait aux utilisateurs de poursuivre leurs conversations avec l'IA tout en utilisant d'autres applications ou même lorsque l'écran de l'appareil est verrouillé. Imaginez que vous posiez une question à Gemini, que vous passiez à votre application de messagerie, puis que vous poursuiviez la conversation en toute transparence. Grâce à ce niveau d'intégration, Gemini pourrait être moins considéré comme une application distincte que comme un assistant numérique omniprésent.

Google veut renforcer l’intégration de Gemini sur Android

Pour les interactions rapides, Google semble prévoir un système de notification qui permettrait aux utilisateurs de poser des questions ou de répondre à Gemini sans changer complètement d'application. Lorsque vous avez terminé, il vous suffit de dire “stop” ou d'interagir avec une notification persistante pour mettre fin à la conversation. Cette approche imite le flux naturel d'une conversation, ce qui pourrait rendre l'utilisation de Gemini plus intuitive.

Mais les améliorations ne s'arrêtent pas là. Google travaille également à l'extension des capacités de Gemini lorsque votre appareil est verrouillé. Bien qu'il se limite actuellement à régler des alarmes et des minuteries, de futures mises à jour pourraient permettre à Gemini de répondre à des questions d'ordre général et d'interagir avec diverses extensions. Le démontage a révélé des options pour Messages, Espace de travail et Domotique, ce qui laisse présager une gamme plus large de fonctionnalités mains libres.

Il est intéressant de noter que certaines extensions comme Google Maps, YouTube, Google Flights et Google Hotels pourraient être activées par défaut sur l'écran de verrouillage. Google prévoit d'activer automatiquement les futures extensions qui ne nécessitent pas d'identifiants ou qui n'accèdent pas à des données privées, mais les utilisateurs pourront toujours les désactiver dans les paramètres.

Pour ceux qui préfèrent les interactions audio, une fonction “Notifications de messages parlés” pourrait permettre à Gemini de lire les messages à haute voix, ce qui améliorerait encore son utilité en mode mains libres. Il reste désormais à voir quand seront déployées toutes ces nouvelles fonctionnalités chez tous les utilisateurs.