Google simplifie l’arrêt et la reprise des conversations avec son IA Gemini Live

Google continue d’améliorer son assistant IA Gemini sur Android. Une nouvelle mise à jour facilite la gestion des conversations en cours, sans avoir à ouvrir l’application. Ce changement promet une utilisation plus fluide et intuitive pour les utilisateurs.

Les assistants IA occupent une place de plus en plus importante dans l’écosystème Android. Google, avec Gemini, cherche à proposer une interaction plus fluide et accessible. Récemment, l’application a bénéficié d’une refonte visuelle et fonctionnelle. Désormais, la firme de Mountain View s’attaque à un autre point clé : la gestion des conversations en arrière-plan.

Gemini Live, la fonction qui permet d’échanger en continu avec l’IA, se voit améliorée. Jusqu’à présent, si l’utilisateur minimisait l’application, un simple icône apparaissait dans la barre d’état. Pour mettre la conversation en pause ou y mettre fin, il fallait rouvrir l’application. Cette approche pouvait être contraignante dans certaines situations. Avec la nouvelle mise à jour, Google introduit une solution plus intuitive en revoyant totalement cette interface.

Gemini Live affiche une puce d’appel et simplifie les commandes

Désormais, lorsque Gemini Live est actif en arrière-plan, l’application affiche une puce d’appel dynamique plutôt qu’un simple icône. Celle-ci montre en temps réel si l’IA est en écoute et affiche un compteur de durée. De plus, deux nouveaux boutons apparaissent directement dans la barre de notifications. Le premier permet de suspendre ou de reprendre la conversation. Le second met fin à l’échange immédiatement. L’objectif est d’éviter à l’utilisateur d’avoir à rouvrir l’application pour gérer ses interactions avec l’IA. Cette simplification améliore grandement la fluidité de l’assistant, en le rendant plus accessible et réactif.

Cette mise à jour fait partie d’une stratégie plus large d’amélioration de Gemini Live. Google ne compte pas s’arrêter là et travaille déjà sur d’autres évolutions. Dans un avenir proche, l’assistant pourrait permettre d’interagir avec Gemini en plein visionnage d’une vidéo YouTube, sans quitter l’application. Par exemple, il serait possible de poser des questions sur le contenu en cours ou d’approfondir certains sujets en un instant. Cette fonctionnalité, encore en phase de test, montre que Google cherche à faire de cette appli un assistant encore plus polyvalent.

Source : 9to5google