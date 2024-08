L’IA de Google Gemini va bientôt intégrer Spotify, voici pourquoi c’est une excellente nouvelle

Une étude du code de l'application Google a révélé une potentielle nouvelle extension pour l'assistant vocal Gemini. Cette fonctionnalité permettrait d'intégrer Spotify, élargissant ainsi les possibilités pour les utilisateurs de profiter de leur musique préférée.

Gemini, l'intelligence artificielle de Google, est omniprésente. Elle a commencé à s'intégrer dans des services comme Gmail et s'étend maintenant à toute la suite d'outils de l'entreprise, tels que Google Docs et Sheets. Conçue pour assister les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes en se comportant presque comme une personne, l’IA a même commencé à remplacer progressivement Google Assistant.

Il semble maintenant que Spotify soit le prochain service à bénéficier de cette intégration. Une étude du code de l'application Google par un de nos confrères a révélé des indices sur une extension en cours de développement. Cette nouvelle fonctionnalité pourrait permettre aux utilisateurs de demander à Gemini de jouer de la musique et des podcasts via l’appli, offrant ainsi une alternative à YouTube Music.

Gemini va permettre aux utilisateurs Android de jouer de la musique sur Spotify tout en utilisant d'autres applications

Lors des tests, nos confrères ont réussi à activer cette nouvelle fonctionnalité. Ils ont ensuite constaté que Gemini, après avoir traité la demande, joue les morceaux via Spotify tout en affichant brièvement une carte d'information de YouTube Music. Cette extension semble également permettre à l’IA de lire de la musique en arrière-plan, sans nécessiter l'ouverture de l'application Spotify. Cela signifie, par exemple, que les utilisateurs peuvent demander à l’intelligence artificielle de jouer une playlist tout en continuant à naviguer sur le web ou à utiliser d'autres applications, sans interruption de la musique.

Cette intégration est une excellente nouvelle pour les millions d'utilisateurs de Spotify qui cherchent à profiter de leurs abonnements sur les appareils Android. En plus de celle-ci, d'autres extensions Gemini semblent être en préparation, incluant Google Home, l'application Téléphone, et diverses utilités. Ces ajouts promettent d'élargir les capacités de l’IA, en rendant l'assistant vocal plus polyvalent et utile dans l'écosystème des appareils et services Google.

Avec cette stratégie, l’entreprise vise à renforcer la présence de Gemini comme un assistant central et polyvalent, capable de s'intégrer dans divers aspects de la vie numérique des utilisateurs. Cette approche pourrait également inciter, voire forcer, davantage d'utilisateurs à adopter et à utiliser son IA Gemini, qui est intégrée de manière subtile mais omniprésente dans les services de Google.

Source : Android Authority