Google prépare une nouvelle interface pour Gemini sur Android

Google s'apprête à déployer une refonte significative de l'interface utilisateur de Gemini, son assistant conversationnel alimenté par l'intelligence artificielle. Cette mise à jour vise à rendre l'expérience utilisateur plus fluide et intuitive.

La nouvelle interface, découverte dans la version bêta 15.45.33.ve.arm64 de l'application Google par Android Authority, apporte des modifications notables à l'overlay flottant de Gemini. Le changement le plus visible concerne la zone de saisie de texte, qui devient plus compacte et ergonomique. Les suggestions, auparavant présentées dans un défilement horizontal, sont désormais alignées verticalement au-dessus de la zone de texte.

Cette réorganisation permet une meilleure utilisation de l'espace écran. L'overlay occupe désormais une surface plus réduite, offrant aux utilisateurs une vue plus dégagée du contenu sous-jacent. La fonction « Poser une question sur cet écran » ou « Poser une question sur cette vidéo » sur YouTube, reste accessible mais s'intègre plus harmonieusement dans le nouveau design.

Gemini aura bientôt droit à de nouvelles fonctionnalités

En parallèle, Google introduit également des améliorations sur la page des extensions Gemini. Un nouveau carrousel de catégories fait son apparition, permettant aux utilisateurs de naviguer horizontalement entre les différentes sections d'extensions. Cette fonctionnalité s'avère particulièrement utile face au nombre croissant d'extensions disponibles.

Ces changements interviennent peu après le rafraîchissement de la page d'accueil de Gemini, qui avait déjà simplifié l'interface en supprimant le carrousel de suggestions et en réorganisant l'accès à l'historique des conversations. La nouvelle présentation, plus épurée et fonctionnelle, devrait faciliter les interactions quotidiennes avec l'assistant Gemini, tout en maintenant l'ensemble des fonctionnalités qui ont fait son succès.

Bien que ces modifications soient actuellement en phase de test, leur déploiement à grande échelle devrait intervenir dans les prochaines semaines. Elles devraient permettre d’offrir aux utilisateurs une expérience Gemini renouvelée et plus intuitive, mais il reste à savoir si ceux-ci vont vraiment remarquer ce genre de changements, qui peuvent finalement presque passer inaperçus au premier coup d’œil. Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand Google mettra à jour Gemini, mais on vous tiendra bien sûr au courant si nous en apprenons davantage à ce sujet.