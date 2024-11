L’IA Gemini va devenir bien plus pratique à utiliser sur iPhone, voici comment

Apple et Google préparent une nouvelle manière d'utiliser l'IA Gemini sur iPhone. Elle se révèle plus intuitive et plus rapide que le fonctionnement actuel. Voici à quoi elle ressemble.

Google ne cache pas sa volonté de voir son IA Gemini partout. La remplaçante de Bard ne cesse de s'inviter dans les moindres services proposés par la firme de Mountain View. Que ce soit dans sa suite bureautique en ligne ou les applications de messageries telles que Gmail ou Messages, impossible d'y échapper. Et n'allez pas croire que cette omniprésence est réservée aux appareils tournant sous Android. Vous pouvez très bien utiliser Gemini sur iPhone.

Le fonctionnement n'est pas aussi intuitif que sur le système d'exploitation concurrent cela dit. L'IA est intégrée à l'application Google, ce qui nécessite de l'ouvrir puis de basculer dans l'onglet qui lui est dédié. En septembre dernier, iOS 18 embarque une mise à jour du widget de recherche Google, permettant d'accéder à Gemini depuis l'écran d'accueil de l'iPhone. Un gain de temps appréciable, mais qui reste dans l'absolu un raccourci vers le site Web de l'IA. Cela pourrait changer bientôt.

Cette nouveauté va rendre l'IA Gemini plus simple à utiliser sur iPhone

Sur le réseau social communautaire Reddit, l'internaute r/lostshenanigans crée la surprise en dévoilant une application Gemini pour iPhone à part entière, indépendante de la forme qu'on lui connaît aujourd'hui sur iOS. Très vite, on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un lancement global en catimini, mais visiblement d'une phase de test. Le programme est disponible aux Philippines, mais pas aux États-Unis ou en France par exemple.

L'appli permet notamment d'utiliser Gemini Live, c'est-à-dire de discuter avec l'IA de manière naturelle et sans avoir à taper le moindre texte. De quoi gagner beaucoup de temps, surtout si vous sollicitez souvent le chatbot. Il est pour le moment impossible de dire combien de temps va s'écouler entre les essais de l'application et sa sortie chez nous, ni même si les utilisateurs français pourront participer à une bêta quelconque.