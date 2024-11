L’IA de Google Gemini sera bientôt plus facile à utiliser avec cette nouvelle interface

Gemini, l’assistant IA de Google, évolue rapidement mais souffre d’une interface parfois confuse. Une nouvelle mise à jour pourrait centraliser les options dans un menu unique pour rendre son utilisation plus simple et intuitive.

Gemini est l’un des projets les plus ambitieux de Google en matière d’intelligence artificielle, mais son interface a encore du chemin à parcourir. Déjà en novembre, des fuites révélaient des changements majeurs à venir pour rendre l’assistant plus ergonomique, notamment avec une zone de texte compacte et des suggestions réorganisées verticalement. Désormais, une mise à jour en préparation s’attaque à un autre problème clé : la dispersion des options après une réponse. Cette refonte vise à simplifier l’accès aux fonctionnalités pour les utilisateurs.

Actuellement, Gemini propose plusieurs points d’interaction : un appui long sur une réponse, un bouton à trois points en bas à droite et une série de boutons pour évaluer les réponses. Cette configuration oblige l’utilisateur à naviguer entre plusieurs menus pour trouver des options comme « Exporter vers Docs » ou « Modifier la réponse ». Avec la version 15.46.36 de l’application Google, toutes ces fonctionnalités pourraient être regroupées dans un menu unique. Ce changement simplifierait l’utilisation en rendant toutes les options accessibles depuis un même endroit.

Google centralise les menus de son IA Gemini pour améliorer son ergonomie

Cette rationalisation des menus n’est qu’une des nombreuses évolutions récentes de Gemini. En parallèle, Google a introduit une mémoire intégrée capable de retenir vos préférences pour des interactions plus personnalisées. Par exemple, l’assistant peut mémoriser vos loisirs ou objectifs à long terme pour éviter de poser les mêmes questions répétitives. De plus, l’analyse de documents est désormais plus pratique : un simple partage depuis une autre application suffit pour lancer une analyse ou un résumé. Ces ajouts montrent que la société cherche à rendre son assistant IA à la fois plus puissant et plus accessible.

Gemini est également au cœur d’une transformation visuelle. Après avoir introduit un design plus compact et des suggestions réorganisées, Google travaille sur l’ajout de nouvelles extensions accessibles via un carrousel de catégories. Ces efforts visent à enrichir l’assistant tout en le rendant moins intimidant pour les nouveaux utilisateurs. La centralisation des menus marquerait un grand pas en avant dans cette stratégie, en simplifiant les interactions tout en renforçant la polyvalence de l’application. Cette mise à jour n’est pas encore disponible pour tous, mais elle pourrait poser les bases d’une interface plus cohérente à l’avenir.