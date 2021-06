LG veut vendre des iPhone après avoir arrêté les téléphones Android

À la surprise générale, LG pourrait bientôt commencer à vendre les iPhones d'Apple. Alors que LG a décidé de réduire ses pertes et d'arrêter la fabrication de smartphones, Apple semble profiter de la situation pour étendre sa portée en Corée du Sud.

Après des années de baisse des ventes, le 5 avril dernier LG Electronics a annoncé se retirer du marché des smartphones. LG ne produira plus ses propres téléphones Android, même si l'entreprise continuera à “fournir un service d'assistance et des mises à jour logicielles aux clients des produits mobiles existants pendant une période qui variera selon la région.”

Les parts de marché détenues en Corée par la marque ont évidemment rapidement intéressé Apple et Samsung qui n’ont pas hésité à tenter de récupérer les clients coréens de LG Mobile. Apple semble l’avoir emporté : un nouveau partenariat unique lierait les deux sociétés, permettant à LG de vendre l'iPhone dans ses 400 magasins en Corée du Sud.

Les négociations entre LG Electronics et Apple sont en cours

Selon Business Korea, LG Electronics et Apple sont actuellement en négociation pour proposer non seulement l'iPhone, mais aussi l'iPad et l'Apple Watch dans les magasins de détail de l'entreprise.

Toutefois, cette question fait partie des principaux désaccords entre les deux entreprises. En effet, Apple semble vouloir un accord tout ou rien avec le détaillant sud-coréen, mais comme LG propose toujours son propre ordinateur portable, le LG Gram, il refuse actuellement de vendre des produits Mac. LG ne souhaite pas non plus fournir de services de réparation et de maintenance pour les Mac, alors qu'il devrait certainement le faire s'il choisissait de vendre les ordinateurs d'Apple dans ses magasins.

Ce sont deux éléments non négociables du point de vue de LG, ce qui signifie que si les deux entreprises parviennent à un accord, Apple devra se contenter de ne vendre que ses appareils mobiles dans ses Best Shops.

L’accord est donc loin d'être conclu, et un responsable de LG Electronics a déclaré à Business Korea que “rien n'a encore été décidé” et que les deux entreprises “explorent toutes les possibilités.” Certains experts du marché prédisent que le partenariat pourrait commencer quelque temps après la fin du mois de juillet, lorsque LG Electronics se retirera complètement du secteur des smartphones.