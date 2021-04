LG promet 3 ans de mises à jour Android sur ses smartphones

LG promet 3 années de mises à jour Android sur ses smartphones malgré l'abandon de sa division mobile. Cet engagement ne concerne que les smartphones récents et haut de gamme de la marque sud-coréenne. LG s'engage aussi à proposer deux mises à jour sur certains milieu de gamme lancés en 2020.

Il y a quelques jours, LG a annoncé son retrait définitif du marché du smartphone. Après des années de pertes financières et d'efforts infructueux, la firme sud-coréenne a préféré jeter l'éponge. La fermeture de la division mobile de LG s'étalera jusqu'au mois de juillet prochain. D'ici là, les smartphones de la marque resteront en vente dans la limite des stocks disponibles.

Pour rassurer les fans de la marque, LG s'est rapidement engagé à poursuivre le déploiement de la mise à jour Android 11 sur certains smartphones. Mieux, LG proposera aussi Android 12 sur les téléphones déjà sur le marché dès que la version finale sera disponible. Jusqu'ici, les promesses de la marque restaient néanmoins floues.

Deux mises à jour d'Android pour les milieu de gamme LG

Afin de clarifier la situation, LG a publié un communiqué sur son site web ce jeudi 8 avril 2021. “Tous les smartphones LG haut de gamme actuellement utilisés recevront jusqu'à trois itérations de mises à jour du système d'exploitation Android à partir de l'année d'achat” annonce LG. De facto, les smartphones LG lancés en 2020 sous Android 11 recevront donc Android 12, Android 13 ainsi qu'Android 14.

“La garantie de mise à jour s'applique aux téléphones premium LG sortis en 2019 et plus tard” précise le fabricant. LG liste les téléphones des gammes suivantes : série G, série V, VELVET, Wing. Si vous avez acheté un smartphone LG avant 2019, la marque n'offre aucune garantie. Enfin, LG garantit deux mises à jour d'Android sur certains milieu de gamme lancés en 2020 : les LG Stylo et K. Ces terminaux, lancés sous Android 10, ne dépasseront pas Android 12.

“Les mises à jour logicielles de sécurité continueront d'être fournies pendant un certain temps pour certains appareils” promet LG sans donner de précisions. On ignore si les mises à jour seront déployées tous les mois ou tous les trois mois. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.