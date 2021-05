Apple et Samsung font des promos pour récupérer les clients de LG Mobile

LG abandonne le marché des smartphones. Mais la marque coréenne détenait de bonnes parts de marché dans certains pays, dont la Corée. Des clients qu’Apple et Samsung espèrent s’approprier grâce à des promotions qui ciblent spécifiquement les clients de la marque.

Vous le savez certainement : LG a annoncé vouloir quitter le marché des smartphones. L’annonce a été faite en avril 2021. La firme coréenne a décidé de fermer sa division dédiée à la mobilité, alors que des produits très ambitieux ont été dévoilés récemment, notamment le LG Wing et le LG Rollable. Ce dernier s’appuie sur la technologie des écrans enroulables, une innovation qui avait été développée pour concurrencer les écrans pliables de Samsung. En 2020, elle représentait 2 % du marché mondial.

Lire aussi – LG Rollable : la firme liquide ses stocks en vendant le smartphone enroulable à ses employés

Si LG ne représentait plus grand-chose en Europe depuis longtemps (la marque a cessé de vendre des smartphones en France depuis mars 2019), elle était encore très bien positionnée dans d’autres pays, notamment les États-Unis (où elle représentait une vente sur dix) et la Corée du Sud. Dans ce dernier, elle représentait 13 % des ventes de smartphones, en troisième position derrière Samsung (65%) et Apple (21%), des chiffres émis par Counterpoint Research.

Samsung et Apple draguent les clients coréens de LG Mobile

13 % d’un marché de plusieurs dizaines de millions de smartphones par an, ce n’est pas rien. Reste à savoir qui va récupérer cette clientèle. Selon l’agence de presse coréenne Yonhap, Apple est particulièrement intéressé par celle-ci. La firme aurait l’intention de lancer des offres de reprise spécifique pour les smartphones LG incluant une surcote dont la valeur dépasse les 100 euros.

Seule condition : acheter un iPhone 12 ou un iPhone 12 Mini. La promotion démarrerait prochainement et s’étendrait jusqu’à la fin de l’été. Et elle concernerait aussi bien les modèles 4G que 5G de la marque. Ce programme de reprise est unique au monde pour Apple. C’est la première fois que la firme lance un programme spécifique à une marque et spécifique à un pays. Hasard (ou pas ?) du calendrier, Apple a ouvert en février dernier son deuxième Apple Store en Corée du Sud.

Cette technique digne d'une guérilla commerciale a deux objectifs. D’abord récupérer davantage de clients. Ensuite empêcher ses clients de tomber dans les mailles du filet de Samsung. Il est très logique d’attendre une migration des clients LG vers Samsung. Une étude citée par l’agence Yonhap affirme que 8 clients de LG sur 10 préfèreront Samsung à une autre marque. D’autant que Samsung a également préparé des offres de reprise pour tout achat d’un Note 20, d’un S21, d’un Z Fold 2 ou d’un Z Flip.

Source : Yonhap