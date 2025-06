L’excellent casque Sony WH-1000XM4 passe à prix sacrifié pour les soldes, vite !

Les soldes sont l’occasion pour les audiophiles de s’équiper du casque de leurs rêves à prix cassé, en l'occurrence l’incroyable casque Sony WH-1000XM4 qui voit son prix passer à seulement 229 euros. Quand on cherche un casque haut de gamme avec une réduction de bruit active impeccable, c’est tout simplement l’une des références du marché.

Depuis de nombreuses années, la marque japonaise Sony s’est imposée comme la référence des casques à réduction de bruit active. Seul hic, les meilleurs modèles sont souvent proposés à des prix prohibitifs, aux alentours de 450 euros !

Heureusement, il existe deux astuces pour diviser ce prix en deux. La première, c’est de ne pas prendre le dernier casque sorti mais de plutôt choisir une version plus ancienne qui offre toujours d’excellentes caractéristiques mais à un prix bien moins élevé. La seconde, c’est de profiter des offres des soldes pour obtenir le meilleur prix. Ainsi, la Fnac et Darty proposent le casque Sony WH-1000XM4 pour seulement 229 euros au lieu du prix de vente habituel de 269 euros.

Sony WH-1000XM4 : et si c’était le casque parfait ?

Le Sony WH-1000XM4 se distingue avant tout par son plus gros atout : son système de réduction de bruit active ultra efficace. Équipé du processeur HD QN1, il parvient à analyser et neutraliser les sons ambiants en temps réel, offrant ainsi une immersion sonore quasiment totale. L’utilisateur peut d’ailleurs régler l’intensité de cette réduction sur 20 niveaux différents. Et lorsqu’une interaction rapide avec l’extérieur s’impose, comme quelqu’un qui vient vous adresser la parole, le mode Quick Attention permet de baisser instantanément le volume pour entendre ce qui se passe autour, sans avoir à retirer le casque.

Ce modèle haut de gamme excelle bien sûr en ce qui concerne la partie audio. La restitution sonore est précise, riche et équilibrée. Sony a également soigné le design et le confort, avec des commandes tactiles réactives et un capteur de proximité qui met automatiquement la musique en pause lorsque le casque est retiré.

Le WH-1000XM4 se plie facilement, ce qui permet de le ranger sans encombre dans un sac ou une housse lors des déplacements. Quant à l’autonomie, elle dépasse les 30 heures d’écoute sur une seule charge. Et en cas de besoin, 10 minutes de recharge suffisent pour récupérer 5 heures d’écoute.

