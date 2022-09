L’Etat vend des PS5 aux enchères, les premiers smartphones compatibles Wi-Fi 7 arrivent en 2024, c’est le récap

Vous n’êtes pas parvenu à mettre la main sur une PS5 ? Achetez-la aux enchères, c’est l’Etat qui organise, les premiers smartphones compatibles Wi-Fi 7 arrivent dès 2024, Microsoft a enfin publié la prochaine version de Windows 11 appelée “22H2”, c’est l’heure du récap !

L’Etat vend des PlayStation 5 saisies par la Justice aux enchères

Deux ans après sa commercialisation, la PlayStation 5 est toujours en rupture de stock. Tant et si bien qu’elle se vend à prix d’or, et même d’occasion, elle peut coûter bien plus que les 550 € initialement demandés par Sony. Le mois prochain, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, mettra deux PS5 confisquées par la Justice en vente aux enchères. Si vous vous sentez chanceux, n’hésitez pas à tenter votre chance. sur leur site.

Plus de détails – La PS5 n’est toujours pas en stock ? Participez à ces enchères organisées par l’Etat

La Wi-Fi 7 arrive en 2024 : elle va populariser la 4K et la 8K

Selon des sources très bien informées, de nombreux fabricants de smartphones, dont Samsung, proposeront des appareils compatibles Wi-Fi 7 dès le premier trimestre 2024. Cette norme apporte des débits plus de deux fois supérieurs à la norme Wi-Fi 6 actuelle, ce qui devrait démocratiser les vidéos 8K et les expériences en réalité virtuelle. Pour ce faire, il faut aussi que les fabricants de composants et de matériel se mettent à la page, c’est une autre histoire.

Plus de détails – Wi-Fi 7 : les premiers smartphones compatibles arriveraient dès 2024

Windows 11 22H2 : la mise à jour est enfin disponible pour tous, voici comment la télécharger

Ça y est, Windows 11 2022 est enfin disponible. Il s’agit de la première mise à jour majeure du successeur de Windows 10. Cette version apporte des améliorations de sécurité et de productivité. Les applications Android arrivent enfin dans Windows. Microsoft a également pensé aux gamers, avec la bibliothèque XBox Cloud désormais accessible depuis la page d’accueil de Microsoft Edge.

Plus de détails – Windows 11 22H2 : la mise à jour est enfin disponible pour tous, voici comment la télécharger