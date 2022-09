Les applications Android arrivent enfin sur Windows 11, il était temps

Windows 11 accueille aujourd’hui sa grosse mise à jour d’automne et elle embarque une nouveauté de taille : la compatibilité avec les applications Android. Une innovation majeure qui s’est fait attendre.

C’était l’une des grosses promesses de Microsoft : rendre les applications Android disponibles sur Windows 11 via le Microsoft Store. Elle est désormais tenue grâce à une nouvelle mise à jour de l'OS.

En effet, Windows 11 accueille aujourd’hui la première partie de son update d’automne, la 22H2. Celle-ci apporte bon nombre de nouveautés, mais c’est bien l’arrivée des applications Android qui est la plus importante.

Windows peut désormais faire tourner les applications Android

Le tout fonctionne de manière très simple : sur le Microsoft Store, vous pouvez télécharger toutes ces applications directement sur votre PC. S’il est possible d’interagir avec via la souris, elles visent bien entendu les terminaux tactiles avant tout. Les applications, c’est le nerf de la guerre. Plus il y en a sur un OS, plus les utilisateurs sont nombreux et plus les développeurs veulent travailler dessus. Un théorème qui a longtemps posé souci à Microsoft, d’abord sur les Windows Phone puis sur le Microsoft Store, qui malgré plus de succès, a toujours semblé famélique par rapport au PlayStore. L’arrivée des apps Android annihile ce problème.

Il était temps que cette innovation arrive sur nos PC. En effet, c’était l’une des grosses promesses de Windows 11. Microsoft avait énormément insisté là-dessus lors de sa présentation de juin 2021 et depuis, nous attendions un déploiement pour le grand public en France. C’est désormais chose faite. D’un seul coup, l’usage des tablettes ou des terminaux deux-en-un sur Windows 11 voient leur usage décuplé.

Pour rappel, la grosse mise à jour de Windows 11 peut se télécharger dès maintenant sur votre PC. Pour la faire, suivez le guide ci-dessous :

Ouvrez le menu Démarrer et cherchez Paramètres de Windows Update

Si la mise à jour est disponible, celle-ci devrait apparaître.

Cliquez alors sur Télécharger et Installer. Sinon, cliquez sur rechercher des mises à jour.

Il ne s’agit là que de la première partie de la grosse mise à jour d’automne. L’autre devrait arriver dans les prochaines semaines et apportera une refonte de la barre des tâches ou de l’explorateur de fichier.