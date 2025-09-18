Les capteurs photo du Xiaomi 17 Pro Max se dévoilent avant l’heure, quelles différences avec le Pro ?

À quelques jours de leur présentation officielle, on en apprend plus sur les Xiaomi 17. Plus particulièrement sur les capteurs photo qui équiperont le modèle le plus cher, le Xiaomi 17 Pro Max.

Xiaomi est sur le point de dévoiler sa nouvelle série de smartphones haut de gamme. Les Xiaomi 17, au nombre de 3, seront présentés à la fin du mois de septembre 2025. Notons au passage que la marque chinoise “s'inspire” largement d'Apple en nommant ses modèles Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max. Mis à part le nom, les appareils n'ont pas grand chose à voir avec leur cousins à la pomme croquée cependant.

La particularité qui saute aux yeux est bien sûr l'écran situé au dos des Xiaomi 17, appelé Magic Back Display. Il affiche l'heure, les contrôles de la musique, des widgets, et permet surtout de prendre des selfies avec les capteurs arrière en affichant ce qu'ils voient. Les caractéristiques des objectifs du Xiaomi 17 Pro Max viennent d'ailleurs d'être révélés avant l'heure. Déclinaison la plus chère oblige, on s'attend à une vraie différence avec le modèle Pro juste en-dessous. Voyons ce qu'il en est.

Le Xiaomi 17 Pro Max sera-il vraiment meilleur en photo que le modèle Pro ?

Rappelons d'abord ce qui est attendu côté capteurs photo arrière sur le Xiaomi 17 Pro, avec les informations connues à ce jour :

Capteur principal : 50 Mégapixels, ouverture f/1.67.

: 50 Mégapixels, ouverture f/1.67. Capteur ultra grand-angle : focale 17 mm.

: focale 17 mm. Téléobjectif : focale 115 mm, ouverture f/3.0, zoom optique 5x.

Voici maintenant ce qu'un leaker fiable a posté sur le réseau social chinois Weibo concernant le Xiaomi 17 Pro Max :

Capteur principal : 50 Mégapixels, ouverture f/1.67.

: 50 Mégapixels, ouverture f/1.67. Capteur ultra grand-angle : focale 17 mm.

: focale 17 mm. Téléobjectif : focale 115 mm, ouverture f/2.6, zoom optique 5x.

On note donc qu'à ce stade, la seule différence entre les deux modèles est l'ouverture du téléobjectif, plus grande sur le Xiaomi 17 Pro Max. Sur le papier, ce n'est pas ça qui justifiera de payer plus cher. Mais gardons à l'esprit que nous ne connaissons pas encore tous les détails, notamment le nombre de mégapixels affichés par ce capteur ainsi que l'ultra grand-angle. Plus qu'à patienter encore quelques jours afin d'en savoir plus.