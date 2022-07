Les Xbox Series X et S battent tous les records de vente, Microsoft se régale

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a révélé que les Xbox Series X et S fonctionnent toujours bien pour l'entreprise, et que la console restait la génération la plus vendue de son histoire.

Comme le rapporte IGN, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a réaffirmé lors d'une conférence téléphonique sur ses résultats que les Xbox Series X et Xbox Series S sont les consoles qui se vendent le plus rapidement dans l'histoire de l'entreprise. Déjà au début de l’année, nous rapportions que les ventes de cette nouvelle génération avaient atteint des records en termes d’exemplaires écoulés, éclipsant ainsi les ventes des Xbox 360 ou encore de la Xbox One.

Bien qu'elles n'aient évidemment pas dépassé les ventes de la Xbox One ou de la Xbox 360, les deux consoles se vendent plus rapidement que ces deux-là ne l'ont fait au cours de la même période après leur lancement respectif.

Microsoft domine le marché des consoles de nouvelle génération

Durant sa conférence téléphonique, Satya Nadella a aussi annoncé que Xbox était le leader du marché des consoles de nouvelle génération pour les trois derniers trimestres, ce qui signifie que sa console a dépassé les ventes de la PS5 depuis le début de 2022. En effet, en février 2022, nous notions déjà que les ventes des Xbox Series ont dépassé pour la première fois celles de la PS5 sur le marché européen.

Récemment, Sony a vu ses ventes de PS5 s’écrouler en Europe, laissant le champ libre à la Switch de Nintendo, mais surtout à la Xbox de Microsoft. Selon Gamesindustry, la dernière console de Sony affiche déjà 44 % de ventes en moins par rapport à l'année dernière, notamment car il est aujourd’hui beaucoup plus simple de se procurer une console de Microsoft.

Sony n’est pourtant pas le seul à traverser une mauvaise période. Selon le rapport sur les résultats de l'entreprise pour l'exercice 2022, le revenu des jeux de Microsoft a diminué de 7% (259 millions de dollars) par rapport aux tendances de la même période de l'exercice 2021. En outre, les revenus du matériel ont chuté de 11 % et les revenus du contenu et des services Xbox ont plongé de 6 %. En cause, on peut citer les contraintes d'approvisionnement dues à la pandémie de COVID-19, qui n'ont pas encore été totalement corrigées. De plus, les consoles sont sur le marché depuis près de 2 ans maintenant, et l’engouement initial a largement diminué.

Source : IGN