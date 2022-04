Xbox Series X : Microsoft enregistre de nouveaux records de ventes en mars 2022

Après avoir enregistré d'excellents résultats en février 2022, Microsoft continue sur sa lancée en mars 2022. D'après le cabinet d'analyses de marché NPD Group, les ventes de Xbox Series X et Series S ont atteint des records le mois précédent, en termes d'exemplaires écoulés comme de bénéfices.

Microsoft doit probablement sabrer le champagne à l'heure où nous écrivons ces lignes. Après avoir enregistré d'excellents résultats en février 2022, les ventes de Xbox Series X/S ayant dépassé celles de la PS5 pour la 1ère fois en Europe, le constructeur a poursuivi sur sa lancée en mars 2022.

C'est en tout cas que ce révèle la dernière étude du cabinet d'analyses de marché NPD Group. En effet, la division Xbox a connu son meilleur mois de mars jamais enregistré, en termes d'unités vendues comme de ventes en dollars. Plus précisément, Xbox a dépassé ses précédents records de ventes établis en mars 2011 (en termes d'unités) et en mars 2014 (en termes de ventes en dollars).

Les Xbox Series X/S explosent les records de ventes en mars 2022

La Xbox Series X et la Series S ont été les consoles de jeu les plus vendues à la fois en mars 2022 et sur le premier trimestre de l'année, tandis que la Nintendo Switch a dominé les ventes en termes d'unités au cours des trois premiers mois 2022. Comme le rapportent nos confrères du site spécialisé Ventura Beat, le directeur général du marketing des jeux Xbox Aaron Greenberg a confirmé la semaine dernière que les consoles Xbox Series X/S se sont vendues à 13,87 millions d'unités depuis leur lancement il y a 17 mois, en novembre 2020.

Sur le même cycle de vie, la Xbox 360 n'a pas fait mieux, avec 9,38 millions de consoles écoulées. Attention toutefois, la Xbox 360 reste tout de même le plus grand succès du constructeur, avec 84 millions d'unités vendues à ce jour. Concernant les ventes de jeux vidéo, Elden Ring s'est imposé sans mal sur le marché américain. En effet, le dernier titre de From Software domine les charts, suivi de près par Gran Turismo 7 et Kirby and the Forgotten Land sur Switch. Notez que le titre édité par Namco Bandai était déjà numéro un sur le marché US en février 2022. De fait, il est maintenant le deuxième jeu le plus vendu sur l'année fiscale qui s'est terminée en mars 2022, juste derrière un certain Call of Duty : Vanguard.

