Free vient-il de dégommer le contrôle de l’âge sur Internet avec son VPN gratuit ?

Plus tôt dans la journée, Free a annoncé le lancement d'un VPN gratuit pour tous ses abonnés mobile 5G. Une excellente nouvelle en tant que telle, en plus d'être une première mondiale, mais qui cache également une petite surprise bienvenue : le VPN permet de contourner les restrictions liés à l'âge sur Internet. Inutile vous faire un dessin.

C'est une nouvelle inattendue que nous annoncés Free, mais dont on ne se plaindra pas. Dès aujourd'hui, tous les abonnés Free 5G et Série Free peuvent bénéficier gratuitement d'un VPN. Pour cela, il suffit simplement de l'activer depuis son espace abonné. Bien entendu, les solutions VPN intégrées ne manquent pas, notamment chez les navigateurs web. Mais ces derniers sont limitent généralement leur offre gratuite, en plus de se cantonner à eux-mêmes. Passez à un autre navigateur et la protection est perdue.

C'est donc une excellente surprise de la part de Free, qui se peut en plus se vanter d'être le premier opérateur au monde à mener une telle opération. Mais cette nouveauté a également une conséquence impromptue. En effet, comme le note le journaliste Raphael Grably sur X (ex-Twitter), activer le VPN de Free permet de contourner les restrictions liées à l'âge sur les sites pour adultes. Une fois celui-ci opérationnel, les pages concernées ne vous demanderont plus de prouver que vous êtes majeur.

Free offre une solution parfaite pour contourner gratuitement les contrôles d'âge

Depuis plusieurs mois, la plupart des grands sites pornographiques restreignent leur accès par un contrôle de l'âge du visiteur, suite à la mise en vigueur d'une loi visant à protéger les mineurs de ce genre de contenus. Par ailleurs, en réponse à cette loi, trois sites majeurs en France ont décidé de bloquer complètement leurs services, et restent encore inaccessibles aujourd'hui. Sauf si l'on connaît une petite astuce.

En effet, il n'est pas vraiment surprenant de constater que le nouveau VPN de Free permet de contourner les restrictions liées à l'âge sur Internet, et ce pour une raison simple : c'est le cas de tous les VPN. La seule différence ici, c'est que celui-ci est gratuit est disponible sur tous les navigateurs. Vous n'aviez probablement pas besoin d'une raison supplémentaire de vous laisser convaincre, mais la voici.