Les voitures électriques Xiaomi SU7 ont un défaut qui fait craindre pour leur sécurité

Plusieurs propriétaires d'une voiture électrique Xiaomi SU7 témoignent d'un défaut potentiellement dangereux sur leur véhicule. Le constructeur a reconnu le problème et se veut rassurant.

Il était une fois Xiaomi

Rien ne va plus pour Xiaomi. Pas sur le secteur des smartphones où la marque se permet même de vendre plus de mobiles qu'Apple à certaines périodes. Elle est cependant nouvelle sur le marché dont il est question ici : les voitures électriques. Lors du lancement de la Xiaomi SU7, l'enthousiasme était de mise. Mais au fil du temps, des ombres sont venues obscurcir le tableau. En avril dernier par exemple, un accident impliquant une SU7 a fait 3 victimes et l'enquête doit déterminer si l'autopilote est en cause.

Aujourd'hui, plusieurs conducteurs font état d'un souci commun qui ne laisse rien présager de bon quant à la sécurité de la voiture. Le média Car News China raconte que sur le réseau social Weibo, ces derniers partagent des photos montrant le pare-choc avant tordu au niveau des phares, sans raison apparente. Un internaute l'a même constaté alors que la pièce venait d'être changée suite à une collision. Xiaomi a mené son enquête et plusieurs causes possibles ont émergé.

Plusieurs Xiaomi SU7 affichent le même défaut inquiétant

Pour Xiaomi, la déformation des pares-chocs peut survenir sur les premiers modèles produits qui manqueraient de rigidité. Une autre explication est à chercher au niveau des chaînes de montages des véhicules. Quelle que soit la raison, on se pose désormais des questions sur la qualité de fabrication des SU7. D'autant que le modèle Ultra, utilisant des matériaux plus haut de gamme, n'est pas affecté.

En attendant d'en savoir plus, Xiaomi offre les réparations sur demande auprès du service après-vente. Pas forcément de quoi rassurer, surtout quand on se rappelle la note désastreuse obtenue par la SU7 lors d'un classement chinois centré sur la qualité des berlines électriques.

L'automobiliste va devoir corriger le tir rapidement avant que les premières Xiaomi SU7 débarquent en Europe vers 2027. Pour un analyste, il n'y a cependant rien d'anormal à la situation : “Tesla a rencontré des problèmes similaires à ses débuts. La clé réside dans la capacité de Xiaomi à apprendre et à s'adapter“.