On a visité l’usine de la Xiaomi SU7 et on a pu prendre le volant de la voiture électrique, voici pourquoi elle va faire mal aux européennes

Xiaomi a surpris tout le monde en dévoilant sa première voiture électrique. Nous sommes allés la découvrir à Pékin lors de la visite exclusive de l'usine d'assemblage. L'occasion également d'un très court tour de manège sur circuit afin d'avoir un aperçu des performances dynamique du véhicule. Voici tous les détails de la berline électrique chinoise, qui ambitionne de venir faire de l'ombre à la Porsche Taycan et à la Tesla Model S.

Fondée en 2010 par Lei Jun, Xiaomi n'a eu de cesse de diversifier ses activités. D'abord dans l'électronique grand public avant de s'ouvrir à d'autres segments, en proposant par exemple des aspirateurs connectés ou des trottinettes électriques. L'entreprise continue de plus belle son grand écart en se lançant corps et âme dans l'industrie automobile. Xiaomi prévoit en effet d'investir 10 milliards de dollars sur dix ans pour faire partie du top 5 des plus grands constructeurs automobiles dans le monde.

Un objectif ambitieux au même titre que son projet de voir des voitures Xiaomi rouler sur toutes les routes du monde. Pour ce faire, l'entreprise a créé une division dédiée Xiaomi VE, et construit une usine hautement automatisée à Pékin. Celle-ci couvre une superficie de 718 046 m2, avec une capacité de production de 40 voitures par heure. Les premières livraisons ont eu lieu en Chine et il n'est pas rare de croiser la Xiaomi SU7 dans les rues de Pékin. Il faut dire que les 120 000 premiers exemplaires ont tous déjà été vendus, et que le constructeur n'hésite pas à renvoyer les clients vers des marques concurrentes. D'ailleurs, le parking destiné à accueillir les nouvelles SU7 produites disposait encore de nombreuses places comme nous avons pu le constater en arrivant à l'usine de Pékin. La rançon du succès.

Xiaomi SU7, une berline électrique bien inspirée

C'est au sein du showroom que nous avons d'abord pu découvrir la SU7. Un premier exemplaire trône d'ailleurs fièrement à l'accueil de l'usine, avec un effet de miroir impressionnant comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous.

Au premier coup d'oeil, la Xiaomi SU7 fait immédiatement penser à la Porsche Taycan avec sa ligne de berline profilée, ses phares à quatre points ou encore sa ligne de toit de coupé qui se termine sur une malle de coffre.

À cela s'ajoutent les appendices aérodynamiques, tant sur les boucliers avant et arrière que sur les flancs, les poignées de porte affleurantes ou encore le grand toit en verre panoramique.

De leur côté, les phares à LED semblent avoir été prélevés sur les McLaren récentes, et notamment la McLaren 750S.

Le montant B de la Xiaomi SU7 intègre une caméra sur le modèle de Tesla et une zone NFC pour un accès à la voiture sans clef. Deux autres caméras sont intégrées juste devant les portières avant, avec un insert horizontal qui rappelle celui qui mène aux trappes de recharge de la Porsche Taycan.

Comme cette dernière, la Xiaomi SU7 affiche une ligne très profilée qui bénéficie énormément au Cx (coefficient de trainée), qui est annoncé à 0,195 seulement contre 0,208 pour la dernière version en date de la Tesla Model S.

À l'arrière de la Xiaomi SU7, les deux phares à LED se prolongent sur la malle de coffre avec un bandeau lumineux qui fait le lien sur toute la largeur. Là encore, le design n'est pas sans rappeler un autre constructeur de renom, Aston Martin et sa DB12.

Enfin, un imposant diffuseur vient renforcer l'aspect sportif de la Xiaomi SU7, qui est aussi équipée d'un aileron qui se déploie automatiquement à haute vitesse, pour renforcer la force d'appui. Ces choix devraient se traduire par une excellente efficience si l'on en croit la fiche technique de la voiture.

Un habitacle digne des modèles premium pour la Xiaomi SU7 ?

L'ambiance demeure sportive et moderne à bord de la Xiaomi SU7. Là encore, difficile d'ignorer les nombreuses similitudes avec la Porsche Taycan. Pour qui a déjà pu l'essayer, celles-ci sautent aux yeux. Notamment au niveau des sièges, du volant ou encore des comodos si vous avez l'œil. Les premiers adoptent le même dessin avec une forme évasée au niveau des épaules, tandis que le premier reprend la forme à trois branches. Il est aussi doté des mêmes molettes horizontales de contrôle et deux boutons satellites contre un seul dans l'Allemande.

De plus, Xiaomi a doté sa voiture électrique d'un grand toit en verre panoramique qui apporte de la lumière dans l'habitacle. Pour le reste, le constructeur a fait d'autres choix, qui pour certains sont vraiment les bienvenus. La preuve notamment aux places arrière, qui profitent d'un bel espace aux jambes, dont la sensation est encore renforcée par l'absence notable de tunnel central contrairement à la Porsche Taycan.

La Xiaomi SU7 peut ainsi accueillir trois personnes à l'arrière même si la place centrale est, comme très souvent, la moins confortable. En effet, l'assise est plutôt ferme tout comme le dossier.

Par ailleurs, point d'écran pour la climatisation à l'arrière, qui se règle donc depuis l'écran d'infodivertissement à l'avant. Une manière de baisser le prix de la voiture comme nous le verrons plus loin. Les passagers disposent de deux ports USB type C qui sont intégrés à l'arrière de la console centrale, sous les buses d'aération.

Autre astuce qui ne nous étonne pas de la part d'une société avant tout connue pour ses produits high-tech : Xiaomi a prévu un point d'ancrage pour des tablettes qui prennent place derrière les sièges avant de la SU7. Plus qu'un simple gadget, le constructeur a aussi prévu de les connecter au système d'infodivertissement de la voiture afin de pouvoir contrôler la musique ou régler la climatisation à l'arrière par exemple.

À l'avant justement, la voiture électrique arbore une élégante planche de bord, qui est habillée de similicuir avec surpiqûres. En fonction du modèle choisi, les montants verticaux, le plafonnier ou encore les pare-soleil peuvent être habillés de tissu maillé ou d'un matériau qui s'apparente à de l'Alcantara.

Autre preuve du soin apporté aux détails par Xiaomi, la poignée de maintien du passager est-elle aussi en similicuir, avec des rivets en métal qui rajoutent à l'ambiance.

La console centrale qui est habillée de plastique à l'apparence de métal poli, est équipée de quelques boutons pour régler la température sans quitter la route des yeux, pour lever l'aileron arrière manuellement ou pour rabaisser la voiture.

On note aussi la présence d'un bouton démarrer, mais celui-ci n'a finalement que peu d'intérêt. En effet, à l'instar des voitures de Tesla, la Xiaomi s'allume automatiquement une fois que l'on monte à bord.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul point commun avec les voitures de la marque d'Elon Musk. La Xiaomi SU7 propose elle aussi des berceaux pour accueillir deux smartphones sur la partie avant de la console centrale, avec là aussi un habillage en simili Alcantara. Et bonne nouvelle, ceux-ci sont compatibles avec la recharge sans fil à 50 W.

On l'a dit plus haut, la voiture offre un bel espace à bord grâce à ses dimensions généreuses de berline (4,99 m x 1,96 m x 1,45 m) et un empattement de 3 000 mm. Le coffre affiche une capacité jusqu'à 517 litres avec un espace de rangement pour les câbles sous le plancher.

Il est accompagné par un frunk évasé qui ajoute une capacité de stockage de 105 litres. À titre de comparaison, le frunk de la Porsche Taycan affiche 84 litres quand celui de la Tesla Model S pousse jusqu'à 89 litres.

Un système d'infodivertissement inspiré de celui de Tesla pour la Xiaomi SU7

Le système d'infodivertissement de la Xiaomi SU7 s'articule autour d'un grand écran de 16,1 pouces. Très lumineux avec une définition élevée, il affiche une colorimétrie flatteuse pour souligner une interface vraiment réussie avec une jolie iconographie.

Sur nos photos, vous pouvez constater à quel point elle s'inspire de ce que propose Tesla dans ses voitures, notamment au niveau des réglages : les rubriques sont regroupées dans la colonne de gauche et la fenêtre principale à droite. Simple, mais efficace.

L'interface HyperOS du système d'infodivertissement de la Xiaomi SU7 se compose de plusieurs parties, dont la centrale qui affiche les différentes fenêtres, et deux bandeaux fixes en haut et en bas. Comme chez Tesla, la partie inférieure regroupe les commandes de climatisation avec un réglage direct de la température dans l'habitacle, et un raccourci vers toutes les fonctionnalités en appuyant sur l'un des deux indicateurs de température justement. On trouve aussi la commande de volume et de lecture de la musique, trois icônes pour accéder aux applications dont deux pour les dernières utilisées, et enfin un raccourci d'accès direct à la page d'accueil.

Sur la partie supérieure de l'interface se trouvent les informations liées à la conduite (rapport engagé, niveau de la batterie) et d'autres informations pratiques (horloge, profil du conducteur, etc.).

Bien entendu la Xiaomi SU7 est compatible avec Apple Carplay et Android Auto. La voiture est aussi équipée d'un affichage tête haute.

En revanche il n'y a aucune indication de la vitesse de la Xiaomi SU7 sur l'écran d'infodivertissement comme c'est le cas sur la Tesla Model 3 par exemple. En effet, la Xiaomi SU7 est dotée d'un écran de 7,1 pouces derrière le volant, qui est dédié à l'instrumentation. À l'instar de celui qui équipe les McLaren 720S et 750S par exemple, celui-ci est motorisé pour basculer au moment d'afficher l'instrumentation. Cela ne sert strictement à rien, mais c'est le type de gadget qui peut faire son effet.

Pour finir sur la partie infodivertissement de la Xiaomi SU7, vous aurez peut-être remarqué la présence de deux barres LED en couleur sur les côtés de l'écran d'infodivertissement (elles s'animent notamment au rythme de la musique quand la voiture est à l'arrêt), et d'une série de boutons en dessous. Le constructeur nous a indiqué qu'il s'agissait d'accessoires vendus en option pour ceux qui ne veulent pas seulement utiliser un écran tactile. Pas bête.

Trois versions de la Xiaomi SU7

La Xiaomi SU7 se décline dans trois versions, qui diffèrent par leur motorisation et leur batterie.

En entrée de gamme, la Xiaomi SU7 propulsion est équipée d'un moteur unique sur le train arrière, qui développe 220 kW (environ 300 ch). Le constructeur annonce le 0 à 100 en 5,28 secondes avec une vitesse maximale de 210 km/h. La voiture est alimentée par une batterie BYD d'une capacité de 73,6 kWh pour une autonomie annoncée de 700 km. Attention, cette valeur correspond au cycle chinois d'homologation CLTC, qui diffèrent du cycle WLTP plus contraignant qui est utilisé en Europe.

Dotée de la même motorisation, la Xiaomi SU7 Pro fait à peine moins bien sûr le 0 à 100 km/h en 5,7 secondes. Il faut dire que la voiture est équipée d'une batterie de capacité plus importante avec 94,3 kWh. Cette version grande autonomie est donc annoncée pour 830 km au cycle d'homologation chinois. Notez également que la Xiaomi SU7 Pro bénéficie de la plateforme 800 V pour recharger plus rapidement.

Au rayon des curiosités, nous avons remarqué que la trappe de recharge qui est située à l'arrière gauche de la Xiaomi SU7 est motorisée et s'ouvre vers le haut. De plus, le constructeur propose toute une gamme d'accessoire, dont un adaptateur, pour profiter de la charge bidirectionnelle. Il est ainsi possible d'utiliser la batterie de la voiture pour alimenter n'importe quel appareil électrique.

Enfin, la Xiaomi SU7 Max vient chapeauter la gamme en attendant une version de série de la SU7 Ultra qui a été dévoilée à Pékin la semaine dernière. La SU7 Max est dotée d'une transmission intégrale pour faire passer toute la puissance de 495 kW (673 ch environ !). Forcément on entre ici dans une autre dimension avec le 0 à 100 km/h qui est abattu en 2,78 secondes seulement. La preuve en vidéo embarquée ci-dessous (notez l'affichage de l'écran qui change automatiquement avec un effet à la Star Wars et l'indicateur de vitesse qui suit la rotation du volant).

La vitesse de pointe passe à 265 km/h et la Xiaomi SU7 Max annonce 800 km d'autonomie grâce à sa batterie de 101 kWh. En 800 V, elle est censée récupérer plus de 500 km d'autonomie en 15 minutes seulement. Au final, cette version de la Xiaomi SU7 rivalise sans peine avec la Tesla Model S Dual Motor, et même la Model S Plaid de plus de 1 000 ch. Sur le papier, la Chinoise surpasse même la Porsche Taycan et vient chatouiller la Taycan Turbo S qui chapeautait la gamme avant l'arrivée de la version Turbo GT cette année. Rappelons au passage que Xiaomi a annoncé une Xiaomi SU7 Ultra qui mettra tout le monde d'accord avec ses 1 548 ch, et qui devrait s'aligner sur le Nürburgring, mètre étalon s'il en est.

Xiaomi n'y est pas allé par quatre chemins pour délivrer de telles performances. Le constructeur a carrément développé son propre moteur électrique. Ou plutôt ses moteurs avec les V6 et V8. On ne se moque pas, souvenez-vous aussi que la Porsche Taycan se décline sous les appellations de Turbo, Turbo S et Turbo GT.

Xiaomi SU7, l'avis de la rédaction

Force est de reconnaître que Xiaomi a surpris tout le monde avec sa SU7. Une berline électrique qui a su s'inspirer de modèles concurrents prestigieux et qui affiche des performances de premier plan.

Présentation soignée, technologies de pointe, le constructeur chinois fait preuve d'une belle maîtrise pour son arrivée dans un segment qu'on ne lui connaissait pas. N'ayant pas pu prendre le volant de la voiture sur les routes chinoises, difficile néanmoins de tirer un vrai bilan sur ses performances. Mais pour une première voiture conçue en seulement trois ans qui plus est, les constructeurs historiques ont peut-être du souci à se faire.

Il faut dire que Xiaomi a mis les petits plats dans les grands avec un investissement de 10 milliards de dollars sur dix ans, qui comprend une usine ultra automatisée aussi grande que la Cité interdite à pékin.

Cela suffira-t-il pour se faire une place ailleurs qu'en Chine où tous les exemplaires de la Xiaomi SU7 ont été vendus en quelques semaines ? L'avenir nous le dira. D'autant que Xiaomi risque gros avec un positionnement prix très agressif. En Chine, la Xiaomi SU7 affiche un prix équivalent à celui de la Tesla Model 3, qui appartient pourtant au segment inférieur.

Et à la question de savoir si la Xiaomi SU7 sera commercialisée en France, nous avons obtenu une réponse claire du constructeur. Ce modèle sera exclusivement réservé à la Chine pour le moment. En Europe, Xiaomi pourrait arriver avec un autre modèle, probablement un SUV électrique pour profiter de l'engouement de ce segment de marché qui connaît la plus forte croissance depuis quelques années maintenant.