Les ventes d’iPhone augmenteront 2 fois plus vite que celles des smartphones Android en 2021

Malgré la pandémie de COVID-19 qui a fait des ravages dans la chaîne d'approvisionnement, le marché mondial des smartphones a quand même réussi à enregistrer une croissance, d’après les chiffres d’IDC, et c’est Apple qui devrait tirer son épingle du jeu cette année.

Selon les dernières données de l’International Data Corporation (IDC), l'iPhone 13 devrait propulser la part de marché des smartphones d'Apple vers de nouveaux sommets. Par rapport à Android, qui devrait connaître une croissance de 6,2 % cette année par rapport à l’année passée, l'iPhone devrait, lui, faire un bond en avant avec une croissance à deux chiffres de 13,8 %.

Apple pourrait donc voir sa part de marché augmenter plus rapidement que celle des smartphones Android par rapport à l’année précédente. Au mois de juin dernier, Apple représentait 14,3 % des ventes de smartphone dans le monde, mais ce chiffre devrait considérablement augmenter après la sortie de l’iPhone 13. De plus, cette année, les expéditions totales de smartphones devraient augmenter de 7,4 % et d'ici 2022, elles atteindront 1,37 milliard d'unités, selon les chiffres de l’IDC. En 2023, les livraisons devraient augmenter de 3,4 %.

Les ventes de smartphones 5G ont fait bondir les ventes de smartphones

Les marchés émergents mis à part, l’arrivée de la technologie 5G a également alimenté la croissance, a déclaré l’IDC. En effet, les consommateurs seraient très intéressés par la mise à niveau de leurs appareils et par l'utilisation de la nouvelle technologie, mais cela signifie également l'achat d'appareils un peu plus chers. L’iPhone 12, le premier smartphone d’Apple compatible avec la 5G, a par exemple été vendu à 100 millions d’exemplaires en seulement 7 mois, un record.

Pour rappel, il s'agit de chiffres prévisionnels basés sur les données actuellement disponibles. Les choses peuvent changer radicalement, mais il semble certain que l’iPhone 13 va connaître un succès encore plus important que son prédécesseur. Même si plus de 50 % des propriétaires d’iPhone ne veulent pas acheter le nouveau modèle, le géant américain Apple s’attend tout de même à des ventes 20 % supérieures aux iPhone 12, notamment grâce à l’arrivée d’un taux de rafraichissement de 120 Hz pour l'écran, d'une nouvelle puce A15 toujours plus puissante ou encore des nouveaux capteurs photo à l'arrière. On s'attend aussi à ce qu'Apple réduise la taille de l'encoche, une première depuis l'iPhone X de 2017.

Source : IDC