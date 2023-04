Les ventes de MacBook sont en chute libre, Apple ne convainc plus

Apple, le géant de la technologie qui a dominé le marché de l'informatique personnelle pendant des années, connaît cette année une baisse significative de la demande pour ses ordinateurs portables MacBook.

Selon un récent rapport de l'International Data Corporation (IDC), les livraisons mondiales d'appareils PC ont chuté de 29 % au premier trimestre 2023 par rapport à la même période de l'année précédente. La baisse de la demande a été ressentie par tous les grands fabricants de PC, mais c'est Apple qui a été le plus durement touché.

Le nombre d'ordinateurs Apple expédiés a chuté de 40,5 % au cours de la même période, tandis que Lenovo, HP, Dell et Asus ont connu des baisses allant de 24,2 % à 30,3 %. Il s'agit donc d'un revirement par rapport à 2021, lorsque la demande d'ordinateurs personnels avait augmenté en raison de l'apparition de la pandémie de COVID-19.

Apple a réduit sa production de MacBook

D’après IDC, les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui ont affecté les fabricants d'électronique en 2020 n'ont pas joué un rôle dans la baisse de la demande. L'excès de stocks a été une préoccupation majeure et, malgré des remises importantes et des prix de vente, les fabricants de PC devraient voir cet excès d'offre persister jusqu'au milieu de l'année et potentiellement jusqu'au troisième trimestre.

Par conséquent, nous avions appris il y a quelques jours qu’Apple avait fortement ralenti la production de puces M2. On imagine que le fabricant espère tout miser sur les prochaines puces M3, qui devraient être gravées en 3nm, ce qui permettrait non seulement de proposer de bien meilleures performances, mais également une meilleure autonomie. Apple s’apprêterait même à lancer un MacBook Air avec un écran géant de 15 pouces dès cette année.

La baisse de la demande d'ordinateurs Apple est une situation inquiétante à laquelle l'entreprise doit faire face. L'entreprise aurait réduit ses travaux sur certains projets tout en mettant en avant certaines de ses grandes annonces technologiques. Alors que la société de Cupertino aurait retardé la sortie d'un nouveau Homepod, elle continuerait de mettre l’accent sur son prochain casque de réalité mixte, dont les premières images devraient être présentées lors de la WWDC 2023 en juin.