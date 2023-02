Un nouveau MacBook Air avec un écran géant de 15 pouces arriverait au printemps

Apple aurait déjà un tout nouvel appareil dans ses cartons, et il s’agirait d’un ordinateur grand format avec un design fin et léger : un MacBook Air 15 pouces. Il arriverait d’ici quelques semaines seulement.

« Le premier trimestre de 2023 devrait voir les expéditions de MacBook d'Apple faibles, mais le deuxième trimestre verra la sortie d'une nouvelle série de MacBook Air, selon des sources de l'industrie », peut-on lire dans un tout nouveau rapport de DigiTimes. Cette information a d’ailleurs été confirmée par un célèbre analyste.

En effet, Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants, a tweeté cette semaine que nous pourrions voir un nouveau MacBook Air 15 pouces dans quelques semaines seulement. Selon ses informations, qui se sont avérées systématiquement fiables ces dernières années, le panneau d'affichage de ce nouveau MacBook Air est entré en production au début de l’année.

Le MacBook Air 15 pouces arriverait dès avril 2023

Compte tenu du délai de production des panneaux des MacBook précédents, la nouvelle laisse présager une sortie début avril, ce qui pourrait coïncider avec un événement de printemps d'Apple. Le nouveau modèle arriverait donc un peu moins d’un an après le MacBook Air 2022 et son écran 13 pouces, et viendra donc compléter la gamme d’ordinateurs portables d’Apple.

La nouvelle taille d'écran de 15 pouces serait la plus grande jamais proposée pour le MacBook Air. Pour rappel, au fil des ans, l'ordinateur portable a été décliné dans des tailles de 11 et 13 pouces. De plus, notons que malgré sa sortie assez tardive, le MacBook Air de 15 pouces utiliserait toujours une puce M2, et non la nouvelle génération M3 qui devrait arriver dès la fin de l’année dans une nouvelle génération de MacBook Air 13 pouces.

Certaines sources affirment que ce nouveau modèle pourrait bien ne pas prendre le nom de « Air », compte tenu de l’arrivée du nouveau modèle Air de 13 pouces plus tard cette année. Apple pourrait peut-être opter pour la même stratégie que pour ses iPhone, c’est-à-dire nommer ce grand format « MacBook Plus ». Quoi qu’il en soit, nous en saurons davantage très rapidement si l’ordinateur doit bien arriver dès le mois d’avril.