Apple a vendu deux fois plus de Mac qu’en 2020 grâce à la pandémie

Les ventes d’ordinateurs portable ont explosé au premier trimestre de 2021 à cause de la crise du coronavirus. Tous les constructeurs en profitent, mais c’est bien Apple qui tire son épingle du jeu avec une progression de 111% par rapport au premier trimestre 2020.

En berne depuis quelques années déjà, le marché du PC connaît un rebond spectaculaire. Cela est bien entendu à mettre sur le compte de la crise du coronavirus ainsi que de la démocratisation du télétravail. IDC livre ses estimations des ventes pour le premier trimestre de 2021. Sans surprise, la progression par rapport au « monde d’avant », soit le premier trimestre 2020, est spectaculaire.

Comme nous pouvons le voir dans le tableau ci-dessus, ce sont presque 84 millions d’ordinateurs qui ont été écoulés ces trois derniers mois. Par rapport à 2020, cela nous fait une progression de 55 %, puisqu’à l’époque, on comptabilisait « seulement » 54 millions de PC écoulés.

A lire aussi – Test Apple MacBook Air (2020) : puissance et autonomie enfin combinés dans un ultraportable

Dans ce classement, c’est Lenovo qui se place en tête. La marque chinoise mise sur un excellent rapport qualité/prix pour ses produits et cela paye, puisqu’elle a vendu 20 millions de PC et s’empare donc de 24,3% des parts de marché. On note aussi une progression de 59,1% par rapport à l’année dernière pour le fabricant.

Apple sort grand gagnant de la crise

Dans le trio de tête, on retrouve toujours les incontournables, à savoir HP et Dell, qui eux aussi connaissent une bonne progression (un peu moins pour Dell, qui mise beaucoup sur l’équipement des entreprises). Mais la performance la plus impressionnante reste celle d’Apple.

En effet, la marque de Cupertino a vendu 6,6 millions de ses ordinateurs à travers le monde, contre 3,1 l’année dernière. Une progression impressionnante de 111,5%, la plus haute du marché ! Une belle performance qui est la conséquence de la crise que nous traversons, mais pas que. Apple a présenté ses nouveaux MacBook M1 il y a quelques mois, de nouveaux produits qui ont su séduire les consommateurs.

A noter que le premier trimestre est habituellement une période de creux pour le marché. Noël est passé et les ventes baissent donc logiquement. 2021 est une année particulière aussi sur ce point puisque la baisse générale des ventes n’est que de 8%, un chiffre qui n’a pas été aussi bas depuis 2012. Le PC est bien de retour.

Source : IDC