Apple ne vend pas assez de Mac, la production de processeur M2 tourne au ralenti

Les ventes de PC sont au plus bas partout dans le monde. Apple n'est pas épargné. La compagnie a fortement ralenti la production de puces M2.

Un peu à l’image de tous les appareils électroniques, et des biens de consommation courante en général, les ordinateurs se vendent mal en ce début d’année 2023. Même si Apple est l’entreprise la plus cotée sur la place financière, elle ressent, elle aussi, les effets d’un climat économique très sombre : ses ordinateurs, les Mac, ne trouvent pas acquéreurs. L’heure est grave, et à en croire le rapport d’un institut d’analyse sud-coréen, la direction de la compagnie aurait décidé de stopper la fabrication de processeurs Apple Silicon M2.

Au premier trimestre 2023, le chiffre d’affaires généré par les Mac Mini, MacBook Air et Pro n’est que de 7,7 milliards $. Une chute qui, si elle était prévue, n’en est pas moins dure. Les ventes ont chuté de 30 % d’une année à l’autre. Apple avait bien entendu pris des mesures préventives pour limiter les pertes. Selon une source bien informée du site coréen The Elec, la firme de Cupertino aurait stoppé toute fabrication de puces M2 dès le mois de janvier. La production a depuis repris, mais à une cadence moitié moindre qu’auparavant.

Les Mac Mini, Macbook Air et Macbook Pro sous processeur M2 ne se vendent pas

L’entreprise dans son ensemble a vu son chiffre d’affaires baisser de 5 % au premier trimestre. Si les ordinateurs sont les plus impactés, les ventes d’iPhone ne se portent pas non plus au mieux. Une tension persistante sur le marché des composants électroniques, et les effets du COVID-19 en Chine ont contribué à créer des perturbations dans les lignes de production du smartphone de la marque. Tous ces problèmes ont également impacté les ventes de l’Apple Watch.

Le seul rayon de soleil pour Apple provient des ventes de tablettes, qui ont, elles, effectué un véritable bond (+30 %). Selon les experts, la sortie des iPad M2 a permis de relancer l’intérêt pour les ardoises numériques de la compagnie. Ces mauvaises nouvelles n'empêcheraient pas Apple de développer de nouveaux produits. Il se murmure qu'elle prépare un Macbook Air OLED qui sera propulsé par la nouvelle puce M3 gravée en 3nm.

