Dolby lance Atmos FlexConnect, régler son home cinema va devenir un jeu d’enfant

Dolby vient de présenter Atmos FlexConnect, une technologie pensée pour faciliter et automatiser le calibrage de votre installation home cinema. A l'inverse des solutions déjà existantes proposées par Samsung ou LG, Atmos FlexConnect pourra être utilisée à termes avec n'importe quelle enceinte ou TV compatible.

De nos jours, il peut être difficile de bien calibrer son installation home cinema, surtout si elle se compose d'enceintes, de barre de son et d'une TV de marques différentes. De fait, plusieurs constructeurs se sont penchés sur la question et ont développé des technologies pour connecter tous ces appareils et proposer une expérience sonore unifiée.

C'est notamment le cas chez Samsung qui a lancé Q-Symphony ou encore chez LG avec WOW Orchestra. Extrêmement pratiques, ces solutions présentent un inconvénient : il s'agit de systèmes propriétaires qui fonctionnent uniquement avec des appareils des marques précédemment citées. Résultat, Dolby a décidé de se pencher sur une technologie pour contourner le problème.

A lire également : Les TV Sony vont devenir plus économes et parées pour le jeu grâce à cette mise à jour gratuite

Dolby présente Atmos FlexConnect

En effet, Dolby Laboratories vient tout juste de présenter Atmos FlexConnect, une nouvelle solution pensée pour “associer de manière transparente le système audio d'un téléviseur à des enceintes sans fil accessoires afin d'offrir une expérience sonore Dolby Atmos plus étendue et plus immersive”. En d'autres termes, l'idée avec le Atmos FlexConnect est de proposer un système capable d'automatiser le calibrage de votre installation home cinema.

Pour ce faire, l'Atmos FlexConnect va optimiser intelligemment le son en fonction de la disposition de la pièce et de la configuration des enceintes (notamment l'emplacement), de sorte à offrir un son uniforme pour chaque spectateur, qu'il soit assis en face de la TV ou non. Pour effectuer ce calibrage, la technologie s'appuie notamment sur les microphones de votre écran de TV. Ensuite, elle combine chaque accessoire avec les haut-parleurs de votre TV pour obtenir les meilleures performances audio et proposer la meilleure expérience Dolby Atmos adaptée à votre intérieur.

A lire également : CES 2023 – une startup officialise la Displace TV, la première télévision 55 pouces OLED sans fil

Adapter le son à l'intérieur et l'installation de l'utilisateur

D'après la philosophie de Dolby, le son doit s'adapter aux utilisateurs et non l'inverse. Avec Atmos FlexConnect, l'entreprise veut justement prodiguer cette flexibilité, en permettant aux utilisateurs de tirer le meilleur parti des dimensions de leur pièce, de l'emplacement des prises de courant et de la disposition des meubles sans compromettre la qualité audio.

Comme dit plus haut, le principal intérêt d'Atmos FlexConnect est de n'imposer aucune condition sur la connexion. Libre à vous de mélanger une barre de son Bluetooth, des enceintes sans fil ou autre. Dolby compte proposer cette solution à tous les constructeurs qui le souhaitent, et pour l'instant, c'est TCL qui ouvrira le bal en proposant sa première gamme de TV compatibles Atmos FlexConnect dès 2024. La marque devrait également lancer une gamme d'enceintes sans fil certifiées Atmos FlexConnect l'année prochaine.