Les Tesla Model S et X peuvent désormais détecter les nids de poule et ajuster leurs suspensions

La dernière mise à jour logicielle de Tesla comprend une fonctionnalité qui pourrait éviter beaucoup de dommages sous la carrosserie, et peut-être aussi quelques dommages aux conducteurs qui roulent trop vite.

Une nouvelle mise à jour logicielle 2022.20 de l'entreprise, déployée il y a quelques jours dans certains de ses véhicules, indique que les voitures sont désormais capables de scanner les routes accidentées pour détecter les nids de poule.

Le but est d’établir des cartes pour l’Autopilot qui indiquent tous les endroits susceptibles de poser un problème, et d’ajuster automatiquement les suspensions de la voiture à l’approche d’une route accidentée. Pour l’instant, seules les Model S et X sont compatibles avec cette nouvelle technologie.

Les Tesla Model S et X vont ajuster automatiquement les suspensions

La nouvelle version du logiciel des Tesla ajoute une fonctionnalité nommée Tesla Adaptive Suspension. Elle sera capable d’ajuster automatiquement la hauteur de la voiture pour une section de route accidentée pour prévenir d’éventuels dommages sur la carrosserie, mais également des accidents plus graves si les conducteurs roulent à grande vitesse.

Cet ajustement de la hauteur du véhicule pourra se produire à divers endroits, sous réserve de disponibilité, lorsque le véhicule téléchargera les données de la carte routière accidentée générées par les véhicules de la flotte de Tesla. Cela signifie que les données sur les nids de poule devraient s'affiner au fur et à mesure que les véhicules Tesla sillonnent les routes.

Afin d'activer la fonctionnalité dans la Model S et la Model X, vous devrez vous assurer que vous êtes sur la dernière mise à jour 2022.20, puis vous rendre dans Contrôles > Suspension > Amortissement actif de la suspension, et sélectionnez le réglage Confort ou Auto.

Pour l’instant, on ne sait pas vraiment si les Tesla Model 3 et Model Y sont également capables de scanner les routes accidentées, même si elles ne disposent pas de l’ajustement automatique de leur suspension. Il serait très intéressant que Tesla ajoute également la fonctionnalité sur ses véhicules les moins chers, puisqu’ils représentent tout de même l’écrasante majorité de sa flotte actuelle. En effet, sur les 254 695 véhicules livrés au deuxième trimestre 2022, Tesla a déclaré que les véhicules Model 3 et Model Y représentaient 238 533 de ces livraisons, tandis que 16 162 concernaient les véhicules Model S et Model X.