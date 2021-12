SSD PCIe 5.0 : du stockage deux fois plus rapide que la génération précédente

À quelques semaines du CES 2022, les participants à l'événement commencent à annoncer leurs nouvelles technologies révolutionnaires, notamment dans le domaine du stockage. Les SDD PCIe 5.0 ultrarapides font déjà parler d’eux.

Plusieurs entreprises ont déjà annoncé leur nouvelle génération de SSD PCIe 5.0, dont notamment Adata et Samsung. Les prototypes de SSD PCIe 5.0 d’Adata ont été baptisés Project Nighthawk et Project Blackbird. Ils prendront tous deux en charge une interface PCIe 5.0 x4 ainsi que le protocole NVMe 2.0. Les deux disques seront disponibles dans des capacités allant jusqu'à 8 To.

D’après l’entreprise, le disque Nighthawk est équipé d'un contrôleur Silicon Motion SM2508 capable d'offrir des vitesses de lecture/écriture séquentielles allant jusqu'à 14/12 Go/s. Pour vous donner une idée des performances que cela représente, c’est deux fois plus rapide que les meilleurs SSD PCIe 4.0 actuels. De son côté, le disque Blackbird est équipé d'un contrôleur InnoGrit IG5666 qui peut atteindre 14/10 Go/s.

À lire également – PCI Express 5.0 : voici comment le nouveau connecteur 600W va booster la puissance des cartes graphiques

Samsung dévoile son premier SSD PCIe 5.0 pour les entreprises

De son côté, Samsung Electronics, leader mondial des technologies de mémoire avancées, a annoncé avoir développé le SSD PM1743 pour les serveurs d'entreprise, intégrant l'interface PCIe 5.0 avec la technologie avancée V-NAND de sixième génération de Samsung.

Le Samsung PM1743 SSD offre des vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 13 000 Mo/s et 6 600 Mo/s, ce qui est nettement plus rapide que ses homologues de la génération précédente. De même, il peut atteindre des vitesses de lecture aléatoire de 2 500 000 IPOS (opérations d'entrée/sortie par seconde) et une vitesse d'écriture de 250 000 IOPS. C’est entre 70 % et 90 % de performances supplémentaires par rapport à la génération actuelle.

Malgré des performances revues à la hausse, le nouveau SSD PCIe 5.0 offre également des performances de 608 Mo/s par watt, ce qui le rend 30 % plus économe en énergie par rapport à ses prédécesseurs. Différentes versions seront disponibles dans une grande variété de capacité allant de 1,92 téraoctet (To) à 15,36 To. De plus, le PM1743 sera aussi proposé dans le format classique de 2,5 pouces, ainsi que dans un format EDSFF (E3.S) de 3 pouces. Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit d’un format de SSD de plus en plus populaire conçu spécifiquement pour les serveurs d'entreprise et les centres de données de nouvelle génération.

Source : The Verge