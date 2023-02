Les smartphones Pixel de Google devraient voir leurs prix baisser à l’avenir

À l’occasion de la publication du rapport sur les revenus d’alphabet au quatrième trimestre 2022, le PDG de Google, Sundar Pichai, a annoncé une excellente nouvelle pour les fans des smartphones Pixel.

Les smartphones Pixel de Google ne sont pas hors de prix par rapport à d’autres concurrents Android, et ont l’avantage de proposer une des meilleures optimisations logicielles du marché, ainsi que les dernières fonctionnalités de l’entreprise américaine. Cependant, malgré cela, la division mobile de Google est loin d’être une de ses branches les plus rentables.

En effet, il y a quelques mois, nous rapportions que Google n’avait écoulé qu’environ Google n’avait finalement vendu qu’un peu plus de 30 millions de smartphones Pixel depuis le premier modèle en 2016. On est donc loin des plus de 250 millions d’unités vendues par an par Samsung, et Google ne peut pas non se permettre de faire de gros bénéfices sur ses smartphones à cause de la production assez limitée. Heureusement, Google semblerait enfin vouloir se concentrer sur ses appareils mobiles.

Google veut désormais se concentrer sur ses smartphones Pixel

Au cours de la conférence téléphonique sur les résultats, Pichai a déclaré que les Pixel 6, 7 et 7 Pro sont la « génération de téléphones la plus vendue que nous ayons jamais lancée, et nous avons gagné des parts sur tous les marchés où nous sommes présents cette année » Avec les 7 et 7 Pro, Pixel s'est étendu au Danemark, aux Pays-Bas, à la Norvège et à la Suède. Il s'agit de la première expansion du marché depuis un certain temps, la disponibilité atteignant désormais 17 pays.

Google ne compte pas s’arrêter là, puisque le PDG a ajouté « nous nous efforçons d'améliorer l'aspect économique du matériel en nous concentrant davantage sur la gamme Pixel et sur notre structure globale de coûts ». En d’autres termes, Google travaille à optimiser sa production pour réduire les coûts, et ainsi proposer des smartphones plus abordables qu’aujourd’hui.

En revoyant ses coûts à la baisse, Google pourrait non seulement commercialiser des smartphones moins chers que les Pixel de la série A, mais surtout éviter de trop augmenter les tarifs des appareils haut de gamme. Que ce soit chez Apple avec les iPhone 14, chez Samsung avec les Galaxy S23 et bientôt chez Xiaomi avec les Xiaomi 13, nous avons vu que les smartphones devenaient de plus en plus chers. On espère donc que les ajustements envisagés par Pichai éviteront aux Pixel de voir leurs prix flamber à leur tour.