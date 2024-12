Le Samsung Galaxy S25 Ultra dévoile ses caractéristiques complètes, n’attendez pas de grandes surprises

À l’approche de son lancement, les spécifications du Galaxy S25 Ultra ont fuité. Si l’appareil promet puissance et performances, il pourrait décevoir ceux qui attendent des innovations majeures.

Samsung s’apprête à lancer la série Galaxy S25 au début de l’année prochaine. Parmi les modèles les plus attendus, le Galaxy S25 Ultra se positionne comme un smartphone haut de gamme. Cependant, les informations révélées par une fiche technique complète soulèvent des interrogations sur les réelles évolutions par rapport à son prédécesseur, le S24 Ultra. Avec des changements principalement internes, le design reste proche des standards déjà établis.

Le Galaxy S25 Ultra reprend bon nombre de caractéristiques de son prédécesseur. Il embarque un écran LTPO AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution QHD et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 45 W, ainsi qu’une configuration de stockage allant jusqu’à 1 To. La principale amélioration semble être l’ajout d’un capteur ultra grand-angle de 50 MP, contre 12 MP auparavant. Côté performances, le smartphone adopte le dernier Snapdragon 8 Elite et propose jusqu’à 16 Go de RAM pour un fonctionnement fluide, notamment pour les nouvelles fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle.

Le Galaxy S25 Ultra mise sur des performances solides mais familières

Voici les caractéristiques principales du Galaxy S25 Ultra :

Écran : 6,8 pouces QHD LTPO AMOLED, 120 Hz.

6,8 pouces QHD LTPO AMOLED, 120 Hz. Processeur : Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM et stockage : Jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage

Jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage Appareils photo : Principal : 200 MP Ultra grand-angle : 50 MP (nouveau capteur) Téléobjectif 1 : 50 MP Téléobjectif 2 : 10 MP Selfie : 12 MP

Batterie : 5 000 mAh avec charge rapide de 45 W

5 000 mAh avec charge rapide de 45 W Système : Android 15 avec One UI 7

Malgré des caractéristiques impressionnantes, le Galaxy S25 Ultra ne révolutionne pas la gamme. Les améliorations comme le nouveau capteur ultra grand-angle et l’augmentation de la RAM à 16 Go séduiront les amateurs de photographie et de multitâche. Par ailleurs, l’intégration du Snapdragon 8 Elite garantit des performances de pointe pour les applications exigeantes. Le retour à un design arrondi, plus confortable à prendre en main, montre que Samsung prend en compte les critiques des utilisateurs du S24 Ultra. Cependant, ces ajouts pourraient ne pas suffire à convaincre les utilisateurs de modèles récents de passer à cette nouvelle version.

https://twitter.com/heyitsyogesh/status/1872546025904472145