Oppo prépare des smartphones à l’autonomie record grâce à des batteries énormes

Une fuite récente suggère qu'Oppo prépare une avancée majeure dans le domaine des batteries de smartphones. Le constructeur chinois travaillerait sur un appareil équipé d'une batterie d'une capacité impressionnante de 7 000 mAh, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'évolution des batteries mobiles.

Cette innovation fait suite aux progrès déjà réalisés avec les séries Find X8 et Reno13, qui ont récemment franchi la barre traditionnelle des 5 000 mAh grâce à la technologie silicium-carbone. Selon un informateur réputé, Digital Chat Station, Oppo développerait actuellement deux nouvelles batteries avec des énormes capacités.

La première afficherait une capacité typique de 6 285 mAh, tandis que la seconde atteindrait les 6 850 mAh. Pour des raisons marketing, ces valeurs pourraient être arrondies à 6 410 mAh et 7 000 mAh respectivement. Ces batteries seraient compatibles avec la charge rapide SuperVOOC 80W d'Oppo.

Oppo veut repousser les limites de l’endurance de nos mobiles

Une version plus compacte de 6 300 mAh (6 140 mAh en capacité typique) serait également en développement, potentiellement capable de supporter une charge rapide de 100W, similaire à celle du OnePlus 13. Cependant, ces nouvelles batteries pourraient faire l'impasse sur la charge sans fil, contrairement aux modèles actuels qui supportent une charge magnétique de 50W.

Cette évolution s'inscrit dans une tendance plus large, comme le montre le récent OnePlus Ace 3 Pro. Ce dernier a démontré qu'il était possible d'intégrer une batterie de 6 100 mAh dans un châssis fin grâce à la technologie Glacier Battery. Cette innovation utilise un matériau silicium-carbone haute capacité permettant d'atteindre une densité énergétique de 763WH/L, soit 23,1 % de plus que les batteries au graphite traditionnelles.

Les premiers smartphones équipés de ces batteries record pourraient être des modèles milieu de gamme avant une généralisation aux appareils haut de gamme. Cette approche prudente permettrait à Oppo de tester et d'optimiser la technologie avant de l'étendre à l'ensemble de sa gamme.

Cette évolution répond évidemment à un besoin croissant d'autonomie, alors que les processeurs deviennent de plus en plus gourmands en énergie. Si Oppo parvient à maintenir un design compact malgré ces batteries plus grandes, cette innovation pourrait bien révolutionner l'autonomie des smartphones de demain. Il reste maintenant à voir quels modèles en profiteront.