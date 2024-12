Une batterie de 8000 mAh dans un smartphone Android haut de gamme ? Ce constructeur le prévoirait pour 2025

D'après un leaker fiable, un constructeur de smartphones travaillerait sur des modèles haut de gamme embarquant des batteries de grande capacité, jusqu'à 8000 mAh. Voici de qui il s'agit.



Vous vous souvenez du temps où l'on pouvait charger son mobile une fois par semaine ? Par exemple le mardi. Notez que avons écrit mobile et non smartphone, ce qui n'est pas un hasard. Depuis que nos téléphones portables sont devenus intelligents, il faut compter maximum une journée, une journée et demi avant de devoir les brancher. On ne peut pourtant pas reprocher aux constructeurs de faire des efforts, mais le problème est que plus vous augmentez la capacité d'une batterie, plus elle est imposante.

Or, nos smartphones sont de plus en plus fins. Difficile dans ces cas-là de proposer un compromis. Ne pas en faire donne, par exemple, le Oukitel WP33 Pro, avec sa batterie de 22 000 mAh (vous avez bien lu) et ses presque 3 cm d'épaisseur. Et ne parlons pas du poids de l'engin, 577 g.

Actuellement, le Realme GT 7 Pro est ce qui se fait de mieux à ce niveau : 6 500 mAh dans le format habituel des haut de gamme. Le futur OnePlus 13 ne sera pas en reste début 2025 avec 6 000 mAh, mais il y aurait mieux dans le courant de l'année.

Un smartphone Android haut de gamme avec une batterie de 8000 mAh arriverait en 2025

Selon le leaker Digital Chat Station, généralement très bien informé, c'est encore le fabricant chinois Realme qui créerait l’exploit. Il travaillerait en ce moment sur 3 configurations possibles pour le prochain Realme GT 8 Pro :

Une batterie de 7 000 mAh avec recharge rapide de 120 W, passant de 0 à 100 % en 42 minutes.

avec recharge rapide de 120 W, passant de 0 à 100 % en 42 minutes. Une batterie de 7 500 mAh avec recharge rapide de 100 W, passant de 0 à 100 % en 55 minutes.

avec recharge rapide de 100 W, passant de 0 à 100 % en 55 minutes. Une batterie de 8 000 mAh avec recharge rapide de 80 W, passant de 0 à 100 % en 70 minutes.

Des chiffres impressionnants même pour la version “de base”, la vitesse de la charge compensant l'écart entre les différents modèles. Étant donné le passif de Realme en la matière, la rumeur est tout à fait plausible. Réponse définitive dans quelques mois.