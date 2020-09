Galaxy S10, Galaxy Note 10 : Samsung déploie la mise à jour One UI 2.5, voici ce qui change

Samsung a commencé le déploiement de la mise à jour des séries S10 et Note 10 intégrant la version 2.5 de son interface One UI. Outre les corrections de bugs et les optimisations pour améliorer les performances, cette mise à jour intègre notamment la compatibilité avec la version sans fil de DeX. D’autres améliorations concernent la photo, le WiFi, les messages et le clavier virtuel.

Au mois d’août, nous rapportions dans nos colonnes le début du déploiement sur la série Galaxy S20 de la mise à jour vers One UI 2.5, la version livrée avec le Galaxy Note 20, le Galaxy Note 20 Ultra, la Galaxy Tab S7 et le Galaxy Z Fold 2. Quelques semaines plus tard, c’est au tour des flagships de 2019 d’être concernés par la même migration, information rapportée par le site SamMobile, toujours à l’affut sur l’actualité de la marque coréenne.

Les propriétaires des Galaxy Note 10, Note 10+, Note 10+ 5G, S10, S10+ et S10e commencent donc d’être notifiés de la présence d’une nouveau firmware pour leur smartphone. Les pays européens sont concernés par cette première phase de déploiement, puisque la mise à jour a été croisée en Allemagne et en Suisse. Naturellement, cela démarre avec les versions débloquées des flagships. Il faudra attendre quelques jours supplémentaires avant que les versions opérateur soient concernées.

DeX sans fil arrive sur les S10 et Note 10

La liste des changements apportés par cette mise à jour est plutôt grande. Et, surtout, elle n’est pas que corrective. Bien sûr, vous y retrouvez quelques corrections de bugs, des optimisations pour améliorer les performances, ainsi que le dernier patch de sécurité en date (septembre 2020). Mais vous y retrouvez également quelques améliorations importantes de certaines applications système. C’est notamment le cas de DeX, le fameux logiciel qui vous permet de transformer votre Galaxy en ordinateur d’appoint. Avec One UI 2.5, DeX peut maintenant se connecter sans fil à un écran compatible (Miracast ou WiFi Direct).

Parmi les autres améliorations apportées par cette mise à jour, notez l’apparition d’une information sur la qualité de connexion du mobile avec un routeur WiFi. Cette connexion peut être qualifiée de très rapide, rapide, normale et lente. One UI 2.5 intègre également une nouvelle option qui permet de demander à un proche l’accès à son réseau WiFi protégé (une fonction déjà présente sous iOS, par exemple). Dans Messages, il est maintenant possible d’envoyer des messages à votre contact « SOS ». Et une fonction permet d’envoyer automatiquement à ce même contact un message toutes les 30 minutes pendant 24 heures avec une position géographique.

