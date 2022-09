Les RTX 4080 et 4090 sont officielles, Apple gonfle encore les prix de l’App Store, c’est le récap

Les RTX 4080 et 4090 de Nvidia sont officielles et très très chères, Apple augmente les prix des apps sur l’App Store et Sony s’apprête à lancer une PS5 Slim en 2023, c’est l’heure du récap !

Les performances des RTX 4080 et 4090 de Nvidia font saliver, mais elles ne sont pas pour tout le monde

Nvidia a profité de la GTC pour présenter ses dernières cartes graphiques haut de gamme, les GeForce RTX 4080 et RTX 4090. Ces dernières sont basées sur l’architecture Ada Lovelace, qui succède à Ampere, dévoilé il y a deux ans à peine. Avec des prix s’étalant de 899 $ pour la RTX 4080 à 1599 $ pour la RTX 4090, on peut dire qu’elle ne s’adresse pas qu’au gamer lambda ou au graphiste de base. Le fondeur l’admet volontiers, ces cartes sont conçues tout spécialement pour l'ère de l’IA et du Metaverse.

Apple augmente encore les prix de l‘App Store

C’est la crise pour tout le monde. La compagnie à la pomme a annoncé son intention d’augmenter le prix des applications et des achats in-app de son App Store dès le mois prochain. La note risque d’être très salée pour l’utilisateur final, car en augmentant les développeurs ne voudront pas être les dindons de la farce dans cette course inflationniste. Les prix vont donc beaucoup augmenter. On parle d’un bond de 30% au Japon et de 20% en Europe. La firme de Cupertino est familière de ces sautes de prix, rappelons ainsi qu’en 2021, elle avait baissé les prix de ses apps de 10%. C’est en tout cas le moment d’acheter les applications qui vous intéressent si vous aviez la moindre hésitation.

PS5 Slim: elle arrive en 2023, et c’est la bonne nouvelle du jour

Une nouvelle version de la PlayStation 5 serait dans les tuyaux, et ce serait un modèle Slim. Si ses entrailles et les spécifications seront peu ou prou les mêmes que le modèle actuel, la rumeur court selon laquelle elle disposerait d’un lecteur de disque amovible. Un moyen sans doute de proposer une console moins chère de base ou de la rendre évolutive ? Toutes les hypothèses sont envisageables, en tout cas, elle remplacerait tous les modèles du commerce actuellement sur nos étals.

