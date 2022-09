PS5 Slim : un modèle plus fin arriverait dès 2023 avec un lecteur de disques détachable

Sony pourrait sortir une nouvelle PS5 redesignée dès l'année prochaine, et son plus grand changement sera un lecteur de disque détachable. Il s’agirait vraisemblablement d’un modèle Slim.

Un nouveau rapport indique que Sony pourrait prévoir la sortie d'une nouvelle version de la PS5. Selon un rapport de Tom Henderson chez Insider Gaming, l'exercice 2023 qui se termine le 30 septembre prochain devrait voir arriver une révision de la PS5 avec un nouveau châssis plus fin. Désignée en interne sous le nom de PlayStation 5 avec un « châssis D », la console sera dotée d'un matériel interne plus ou moins identique à celui de la gamme actuelle de consoles PS5.

Insider Gaming affirme que cette nouvelle version de la PS5 « remplacera complètement » le design actuel de la console, sans donc pour autant la rendre plus puissante. Il ne s’agit donc pas d’un modèle Pro, mais bien d’une toute nouvelle PS5 Slim. En dehors de son design qui s’annonce plus petit, Sony aurait surtout l’intention d’introduire un nouveau lecteur de disques détachable pour sa console.

Il faudra acheter le lecteur de disque séparément avec la PS5 Slim

Selon le rapport, le lecteur de disque serait vendu séparément. Cela signifie qu'il ne serait plus nécessaire d'acheter une toute nouvelle console si le lecteur venait à tomber en panne, selon les sources citées dans le rapport. Cependant, l'utilisation la plus pertinente d'un lecteur autonome pourrait être la possibilité pour les propriétaires de la PS5 Digital Edition de mettre à niveau leur console s'ils souhaitent revenir aux jeux physiques.

Quoi qu’il en soit, la nouvelle PS5 Slim remplacera donc directement toutes les versions actuelles de la PS5, et même le tout nouveau modèle qui vient d’arriver en Australie. On ne sait pas exactement à quel prix cette dernière pourrait arriver. On rappelle que Sony a récemment augmenté les tarifs des versions standard et digitale de sa console. Celles-ci coûtent aujourd’hui 549,99 € et 449,99 €, respectivement. Sachant que la nouvelle PS5 Slim n’aura pas de disque dur, il est possible qu’elle soit commercialisée aux alentours du tarif du modèle digital.

