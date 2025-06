Ces robots humanoïdes d’Amazon vont bientôt livrer vos colis à domicile

Imaginez un robot qui sort d’un fourgon pour vous remettre un colis. Ce scénario digne de la science-fiction est déjà en cours de test. Amazon forme actuellement des humanoïdes à la livraison autonome.

L’automatisation occupe une place de plus en plus centrale dans la stratégie des grandes entreprises. Dans le secteur de la logistique, cela se traduit par l’arrivée massive de machines intelligentes capables d’exécuter des tâches complexes sans intervention humaine. Amazon est l’un des géants qui investit le plus dans ce domaine. Depuis plusieurs années, l’entreprise emploie déjà des robots dans ses entrepôts pour trier, déplacer ou emballer les commandes. Aujourd’hui, elle veut aller plus loin en confiant aux machines la mission ultime : déposer le colis directement devant votre porte.

Selon The Information, Amazon développe actuellement une flotte de robots humanoïdes conçus pour réaliser des livraisons à domicile. Ces derniers seraient transportés dans des fourgons électriques produits par Rivian, un constructeur partenaire de longue date. Une fois arrivés dans votre quartier, ils descendraient du véhicule et apporteraient eux-mêmes les colis jusqu’à votre porte. Le projet a déjà franchi une étape importante : la construction d’un centre d’entraînement à San Francisco. Cette installation, de la taille d’un petit café, simule des environnements réels avec obstacles, trottoirs, portes et escaliers pour tester les capacités des machines.

Amazon forme ses robots humanoïdes à livrer des colis depuis ses fourgons électriques Rivian

Dans ce centre, Amazon expérimente plusieurs modèles, dont “Digit” de la société Agility Robotics. Déjà utilisé dans les entrepôts, ce robot bipède est pensé pour interagir avec des environnements humains. Amazon teste aussi un modèle chinois fabriqué par Unitree, vendu à 16 000 dollars, soit environ 14 800 euros. Le robot est formé à identifier une adresse, franchir les obstacles et poser un colis sans l’endommager. À terme, plusieurs humanoïdes pourraient travailler en parallèle pour assurer un rythme de livraison soutenu. Cette évolution pourrait remplacer à terme des milliers d’employés dédiés à la logistique du dernier kilomètre.

Amazon indique que ces robots devront comprendre des instructions vocales et s’adapter à des situations imprévues. L’entreprise a mis en place une équipe dédiée à l’intelligence artificielle pour développer ces fonctions. Elle veut des assistants capables d’interpréter le langage naturel, comme un humain. Par ailleurs, le rachat de Zoox, spécialiste des véhicules autonomes, montre que la marque vise une automatisation complète, depuis le centre de distribution jusqu’au pas de votre porte.