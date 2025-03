Nvidia annonce l’ère des robots humanoïdes et dévoile un modèle IA open source pour les faire fonctionner

Le fabricants Nvidia, connu pour ses cartes graphiques, annonce la mise à disposition de son modèle d'IA conçu pour les robots humanoïdes, Isaac GR00T N1. Certains s'en servent déjà.

Nous aurons bientôt tous un assistant robot personnel chez nous. Certes, cela dépendra de leur prix, mais en terme de faisabilité, ce n'est plus du tout de la science-fiction. À tel point que le fondateur et PDG de Nvidia, Jensen Huang, annonce que “l'âge de la robotique généraliste est là“. Le constructeur ne fait pas que des cartes graphiques. Il s'intéresse depuis longtemps à l'intelligence artificielle et ce n'était qu'une question de temps avant qu'il propose un modèle pour les robots humanoïdes.

Voici donc Isaac Gr00t N1, un modèle d'IA open source que tous les développeurs de robots peuvent utiliser s'ils le souhaitent. Et plusieurs ne se sont pas fait prier : Boston Dynamics, à l'origine du robot Atlas, Neura Robotics ou encore Agility Robotics y ont déjà eu accès. Tout comme 1X Technologies et son robot Neo Gamma. La particularité d'Isaac Gr00t N1, c'est son architecture reposant sur 2 systèmes agissant de concert.

Nvidia met son IA pour robot humanoïde à la disposition de tous

En résumé, le “Système 1” est un “modèle d'action rapide reflétant les réflexes et l'intuition humaine“. Le “Système 2” est un “modèle de réflexion lente favorisant une prise de décision réfléchie et méthodique“. Le Système 2 analyse son environnement et les instructions reçues pour planifier des actions. Le Système 1 se charge alors de traduire ces plans en mouvements, autrement dit de faire agir le robot.

L'entreprise 1X Technologies donne un exemple de ce permet l'IA de Nvidia. Son robot Neo Gamma, visible ci-dessous, est ainsi capable de passer l'aspirateur, prendre vos sac de courses et les déposer sur la table, vous servir une bouteille de vin, mettre vos clés là où vous les posez habituellement, redresser un tableau, nettoyer les vitres… En clair : il vous libère de beaucoup de tâches dont on se passerait bien. Plus qu'à attendre qu'il soit disponible pour le plus grand nombre.