Les robots “Godzilla” et “King Kong” de Tesla montrent leur puissance en vidéo à la Gigafactory Berlin

Pour la première fois, un journaliste a été autorisé à visiter la Tesla Gigafactory de Berlin, où il a découvert des machines aux noms surprenants comme “Godzilla” et “King Kong”. Ces surnoms reflètent les capacités impressionnantes des robots industriels de l'usine.

Tesla est connue pour ses approches uniques et créatives, comme le mode “caraoke” et les portes dansantes du Model X. À la Gigafactory Berlin, elles se reflètent aussi dans le cadre du travail, avec l'ouverture récente d'une boîte de nuit interne, le “Hamster”. Cette installation étonnante s'ajoute aux surnoms ludiques donnés aux robots industriels, tels que “Godzilla” et “King Kong“. Ces noms ne sont pas seulement là pour être amusants, mais ils illustrent la taille et la puissance de ces machines.

Lors d'une visite guidée par le journaliste Roland Tameling de The Fully Charged Show, il a été révélé que le robot “Godzilla” est l'un des plus grands robots industriels jamais fabriqués. Ce bras robotique, de la taille d'un immeuble de trois étages, est utilisé pour soulever et transporter les carrosseries des voitures vers l'atelier de peinture. Le choix du nom “Godzilla” reflète à la fois la taille impressionnante et la puissance de cette machine.

Le robot de Tesla Godzilla fait la taille d’un immeuble de trois étages

La Gigafactory Berlin, s'étend sur 3,1 km². C’est une installation ultramoderne dédiée à la production du Model Y, jadis la voiture électrique la plus vendue au monde. Le site fabrique également des composants clés tels que des cellules, des packs de batteries et des éléments de transmission électrique. Avec une capacité estimée à 375 000 unités par an, ce site est non seulement une prouesse technologique, mais aussi un modèle de production efficace.

Parmi les innovations de cette usine, la ligne de peinture de 300 mètres de long se distingue. Elle permet l'application de couleurs spéciales comme le “Midnight Cherry Red”. De plus, le châssis arrière du Model Y est produit en une seule pièce grâce à la giga presse, qui fond de l'aluminium à 700 degrés Celsius pour créer des pièces massives. Cela réduit le besoin de 70 pièces individuelles, et améliore l'efficacité et la qualité de production. La Gigafactory Berlin, avec ses robots surnommés Godzilla et King Kong, incarne l'approche unique de Tesla en matière de technologie et de production.