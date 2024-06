Aya Nakamura n’a qu’à bien se tenir, Tesla transforme ses voitures en véritable studio d’enregistrement avec sa dernière mise à jour !

Tesla déploie actuellement la mise à jour 2024.20.1 avec des améliorations de taille. De nouvelles fonctionnalités comme un studio d’enregistrement et le retour de l’ouverture et fermeture automatique des portes pour le Model X sont au rendez-vous.

Tesla continue de faire évoluer ses véhicules avec des mises à jour régulières de son logiciel. En juin 2024, la version 2024.20.1 apporte une série de nouvelles fonctionnalités et de modifications. Ces dernières ne se limitent pas aux nouvelles fonctionnalités, mais incluent également des améliorations de la sécurité et des performances.

Parmi les nouveautés, la mise à jour introduit la fonctionnalité “Recording Studio” dans l’application Caraoke. Elle transforme votre voiture en un véritable studio d’enregistrement et vous permet d’enregistrer vos plus belles performances. De plus, le Model X retrouve ses portes automatiques. Elles s'ouvrent automatiquement lorsque le conducteur ou le passager s'approche du véhicule avec la clé. Une fois à l'intérieur, le conducteur peut fermer les porte en appuyant simplement sur la pédale de frein.

La mise à jour 2024.20.1 améliore les phares adaptatifs mais adieu au jeux Atari

La mise à jour 2024.20.1 inclut une refonte complète du planificateur de voyage, désormais appelé “Voyage”. Cette nouvelle version permet une planification optimisée des trajets en prenant en compte divers facteurs comme les conditions de la route et le trafic en temps réel. Cette amélioration est très intéressante pour les grands rouleurs car elle assure une gestion efficace de l’autonomie du véhicule. Par ailleurs, lorsqu'une remorque est attelée, celle-ci est ajustée pour aider les conducteurs à mieux planifier leurs déplacements en fournissant des estimations précises de la distance restante.

Tesla a également introduit le support pour la nouvelle API Google Places, permettant aux conducteurs de trouver facilement des points d’intérêt, des restaurants et des stations de recharge tout au long de leurs trajets. Le suivi de la “Consommation Typique par Kilomètre” est une autre nouveauté qui offre aux conducteurs des informations précieuses pour optimiser leur utilisation énergétique. De plus, les phares adaptatifs, qui s'ajustent désormais aux virages de la route pour une meilleure visibilité en conditions de faible éclairage, ont été améliorés. Cependant, la mise à jour a remplacé les jeux MAME et Atari par 75 nouveaux jeux de YouTube Playables.