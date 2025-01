Les profils IA de Facebook existent depuis longtemps, mais personne ne les avait remarqué

Contrairement à ce qu'une récente annonce de Meta laisse croire, les profils Facebook gérés par l'IA sont déjà présents sur le réseau social, et ce depuis 2023. Ils sont juste tellement mauvais qu'ils sont rapidement tombés dans l'oubli.

Nous vous en parlions dans nos colonnes fin décembre 2024, en relayant des propos tenus par le vice-président produit pour l'IA générative de Meta au Financial Times. Le groupe prévoit de lancer des profils entièrement créés et gérés par l'intelligence artificielle sur ses réseaux sociaux Facebook et Instagram.

Les réactions des internautes ne se sont pas fait attendre et plusieurs ont pointé du doigt certains profils estampillés d'un hashtag #imaginedWithAI (imaginé avec l'IA). La conclusion logique fut de dire que les équipes de Mark Zuckerberg venaient tout juste de passer à l'action. Pourtant, c'est loin d'être le cas.

En réalité, la firme ne prévoit rien du tout, et pour cause : les bots IA dont il est question existent depuis 2023. Ils sont arrivés en même temps que les faux profils utilisant l'apparence de célébrités. Liz Sweeney, porte-parole de Meta, explique “qu'il y a confusion“.

Meta a lancé des profils IA sur Facebook dès 2023, ils ne sont pas nouveaux

“Le récent article du Financial Times portait sur notre vision des personnages IA existant sur nos plateformes au fil du temps, pas sur l'annonce d'un nouveau produit. Les comptes référencés proviennent d'un test que nous avons lancé […] en 2023. Ceux-ci étaient gérés par des humains et faisaient partie d'une première expérience que nous avons menée avec des personnages IA“.

Il n'y a donc rien de nouveau sous le Soleil. En France, impossible de croiser la route d'un de ses profils, ils sont restreints aux États-Unis. Mais pourquoi même les américains se sont mis à les remarquer uniquement après les déclarations de Meta au Financial Times, plus d'un an après leur introduction ? La réponse est simple : ils sont tellement mal faits que personne n'interagit avec eux.

Les profils IA de Meta sont un échec, le groupe est en train de les supprimer un à un

Au total, 28 comptes gérés par l'IA ont été mis en ligne en septembre 2023. Très vite, ils se sont mis à écrire des messages clichés et à générer des images de mauvaise qualité. Parfois, certains postent carrément de fausses informations. On peut en voir un exemple ci-dessous avec “Liv” qui raconte sur Instagram à quel point elle est fière d'avoir géré une collecte de vêtements pour les pauvres.

La même Liv a également publié des photos de ses soi-disant enfants. Le problème, c'est que leur couleur de peau changeait à chaque cliché. Les autres comptes sont du même acabit et les conséquences ont été immédiates : les internautes les ont ignoré. Toutes les IA ont cessé de poster vers avril 2024.

Cet échec cuisant est la preuve que les humains ne viennent pas sur un réseau social pour discuter avec des bots. Ajoutez à ça les dérives potentielles maintenant que tout le monde est au courant de leur existence et l'on comprend facilement pourquoi Meta est en train de supprimer tous les profils IA. Sur les 28, 15 ont déjà disparu.

Officiellement, la firme a “identifié un bug qui empêchait les utilisateurs de bloquer ces IA” et supprimé les comptes le temps de “résoudre le problème“. Une manière comme une autre de botter en touche pour ne pas avoir à faire face au véritable souci.

Source : 404 Media