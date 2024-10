Facebook : la reconnaissance facile revient sur le réseau social, devez-vous vous inquiéter ?

Trois ans après l'arrêt complet du programme, Meta relance le développement de la reconnaissance faciale sur Facebook. Pour quelles raisons ? Allez-vous être impacté ? Voici ce que vous devez savoir.



Est-ce que vous vous souvenez du temps où mettre une photo sur Facebook déclenchait la reconnaissance automatique des personnes présentes dessus ? Idem pour une vidéo d'ailleurs. Ce procédé était rendu possible grâce à la reconnaissance faciale. Tous les utilisateurs du réseau social faisaient en effet partie d'une gigantesque base de données contenant l'association entre leur visage et leur nom de profil.

Cela servait aussi à s'identifier sur le site ou l'application. Mais face à la montée des inquiétudes sur le respect de la vie privée, Meta, la maison-mère derrière Facebook, décide en 2021 de mettre fin à la reconnaissance faciale sur son service. Elle en profite pour effacer les informations associées, ce qui concerne à l'époque plus d'un milliard d'internautes tout de même. Depuis, la technologie n'a plus jamais fait parler d'elle sur la plateforme. Jusqu'à aujourd'hui.

Pourquoi Meta relance la reconnaissance faciale sur Facebook

Meta annonce officiellement le retour de la reconnaissance faciale sur Facebook. Elle est cependant bien plus ciblée qu'il y a quelques années, et pour cause : son but est de détecter les fausses publicités mettant en scène des célébrités. Générées par l'intelligence artificielle, ce sont par exemple celles qui mettent en scène Taylor Swift vous vantant les mérites d'une marque d'ustensiles de cuisine.

Dans les faits, 50 000 “personnages publics” participeront par défaut à un test visant à comparer leurs photos de profil Facebook aux images utilisées dans les pubs frauduleuses. S'il y a une correspondance et si Meta estime que la réclame est une arnaque, cette dernière sera bloquée. Tous les gens impliqués seront prévenus et pourront choisir de refuser l'utilisation de leur visage s'ils le souhaitent.

Le système sera progressivement déployé à partir de décembre, sachant que les zones où Meta n'a pas reçu d'autorisation réglementaire seront exclues. Cela comprend l'Union européenne et donc la France. La firme de Mark Zuckerberg veut également réintroduire la reconnaissance faciale pour les utilisateurs lambda, mais uniquement pour récupérer l'accès à un compte Facebook/Instagram piraté ou verrouillé suite à l'oubli du mot de passe.

Source : Reuters