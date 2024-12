Google, c’est pour les vieux ? Le moteur de recherche est en déclin et ce n’est pas près de s’arranger

Google prend doucement le chemin de Facebook, devenant un service principalement utilisé par les personnes plus âgées. Une tendance qui ne semble pas près de s'inverser.

Difficile de trouver un service Internet qui a autant marqué son époque que le moteur de recherche Google. Sa domination est tellement énorme que le verbe googliser (ou googler) est entré dans le dictionnaire Larousse. Et en effet, selon les derniers chiffres de Statcounter, Google possède 90 % des parts de marché sur la recherche Web dans le monde. Le graphique montre d'ailleurs une évolution quasi linéaire sur l'année 2024. Pourtant, à un niveau plus global, la firme de Mountain View commence à s'inquiéter.

Depuis plusieurs années, on constate qu'ouvrir Google quand on a une question n'est plus un réflexe aussi présent qu'autrefois. La Gen Z, née entre 1997 et 2010, préfère largement utiliser TikTok pour ça par exemple. Mais le plus grand ennemi du moteur est une technologie qui n'a pas fini de se développer : l'intelligence artificielle. De plus en plus de gens se tournent vers ChatGPT et consorts pour leurs demandes. Et avec l'arrivée de SearchGPT, entre autres, la tendance ne fait que s'affirmer.

Google domine la recherche Internet, mais sa chute semble déjà annoncée

Alphabet, la maison-mère derrière Google, n'a pas manqué le virage de l'IA. Elle l'a même intégrée à son moteur sous la forme de résumés des résultats. Paradoxalement, ce système pourrait creuser un peu plus la propre tombe du service. Étant donné que les utilisateurs obtiennent en un coup d'oeil l'information recherchée, ils ne cliquent plus sur les liens affichés, ce qui inclut les URL sponsorisés et les publicités. La conséquence est très directe : les revenus de l'entreprise baissent.

L'impact n'est pas mineur. Selon la société d'études de marché eMarketer, la part de Google sur le marché de la publicité liée aux recherches tombera en dessous de 50 % aux États-Unis en 2025. C'est la première fois en plus de 10 ans. Dans le même temps, les analystes s'attendent à ce que celle des concurrents augmente. Amazon, pour ne citer qu'eux, devrait atteindre 22,3 % cette année, soit une croissance de 17,6 % par rapport à 2023.

L'IA pourrait sonner le glas de Google à moyen terme

L'intelligence artificielle entraîne un autre problème en apparence insoluble. Avec la prolifération des contenus générés par l'IA, les résultats de recherche sont de moins en moins bons. S'ajoutent à cela des excès en matière d'optimisation pour obtenir les premières places dans l'affichage des résultats, au détriment de la qualité de l'information. Face à tout cela, que faut-il craindre ? Dans l'immédiat, inutile de s'inquiéter outre mesure.

Pour David Yoffie, professeur à Harvard Business School, il faudra des années avant que la domination de Google s'érode visiblement. “Nous savons grâce à l'économie comportementale que les gens ont tendance à adopter certaines routines et qu'en l'absence d'un produit spectaculairement meilleur, les gens ont tendance à s'y tenir“. C'est en partie ce qui explique pourquoi les internautes plus âgés sont ceux qui ont le plus de mal à passer à une alternative.

Le déclin du moteur de recherche Google est cependant une réalité. Il pourrait même s'accélérer à l'issue du combat que mènent les États-Unis face au monopole d'Alphabet. L'idée du Département de Justice est actuellement de mettre fin à la domination de l'entreprise en la forçant à vendre Chrome, ce qui ne serait pas sans conséquence sur l'ensemble de son écosystème. Là encore, la conclusion de cette saga judiciaire n'arrivera pas avant longtemps, mais elle est inévitable.

Source : The Wall Street Journal