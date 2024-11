Facebook pourrait donner de l’argent à 500 millions d’utilisateurs du réseau social, voici pourquoi

Plus de 500 millions d’inscrits au réseau social Facebook pourrait recevoir de l'argent de Meta, sa maison-mère. Une décision de justice prise en Europe ouvre une porte en ce sens.

Plus de 3 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois. C'est le nombre vertigineux qu'affiche le réseau social Facebook, toujours en tête du classement des plateformes de ce genre malgré ses 20 ans d'existence. Avec autant de personnes inscrites, on imagine très bien pourquoi le site est une cible de choix pour les pirates en tout genre. Il est une véritable mine d'or en matière d'informations personnelles : nom, prénom, numéro de téléphone, adresse postale, photos…

Quand une fuite survient, elle fait forcément très mal. En 2019, près de 420 millions de numéros de téléphone se retrouvent dans la nature. Même chose 2 ans plus tard, mais cette fois-ci le total de victimes augmente. On dépasse les 530 millions, dont 20 millions de français. Suite à à cela, plusieurs personnes assignent le réseau social en justice pour demander un dédommagement. En Allemagne, un tribunal vient de prononcer un verdict en faveur du plaignant et les conséquences sont potentiellement énormes.

Pourquoi Facebook pourrait devoir payer plus de 500 millions de personnes

Le juge a estimé que Meta était coupable de “préjudice moral” envers l'utilisateur. Ce dernier demandait 1 000 € et en a obtenu 100. Et pas besoin que ses données aient été utilisées à des fins frauduleuses selon la justice allemande. La fuite seule suffit. Si la décision est validée par la Cour d'appel de Cologne, toutes les victimes pourraient se servir de ce cas pour faire valoir leur droit à une indemnisation. Le montant individuel s'élèverait à 100 € également.

Sans surprise, Meta conteste : “Nous ne sommes pas d'accord avec […] la Cour fédérale de justice concernant les dommages-intérêts, qui, selon nous, ne sont pas conformes aux récents arrêts de la Cour de justice de l'UE“. Le groupe rappelle que “des demandes similaires ont déjà été rejetées plus de 6.000 fois par les tribunaux allemands” et que selon lui, il n'y a ici “pas de demande valable de responsabilité ou de dommages-intérêts“.

Source : BMFTV