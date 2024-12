Ces bots IA sur Facebook vont se faire passer pour de vrais utilisateurs

Meta prévoit d’introduire des bots IA capables de simuler des interactions humaines sur Facebook. La société espère ainsi dynamiser l’engagement des utilisateurs, mais certains craignent que ces comptes artificiels n’affaiblissent l’authenticité des échanges sur la plateforme.

Depuis plusieurs années, Meta multiplie ses projets en matière d’intelligence artificielle. En 2024 par exemple, l’entreprise a lancé AI Studio, une plateforme permettant aux utilisateurs de créer des personnages virtuels capables d’interagir via des textes ou des images générées par IA. Cette technologie s’est rapidement étendue à d’autres usages, notamment sur Instagram. Cependant, la société semble vouloir aller encore plus loin en intégrant ces systèmes directement sur Facebook.

La prochaine étape annoncée par l'entreprise consiste à introduire des bots IA sur Facebook. C'est-à- dire des comptes qui imiteront les comportements humains. Ceux-ci pourront publier du contenu, commenter et même avoir des photos de profil et des biographies. Cette ressemblance troublante n’est pas surprenante, sachant que Meta utilise des milliards de données personnelles collectées sur ses plateformes pour entraîner ses systèmes d’IA. Cette stratégie, déjà critiquée pour ses implications sur la vie privée, pourrait rendre ces bots particulièrement familiers pour les utilisateurs.

Meta introduit des bots IA pour dynamiser les interactions sur Facebook

Ces nouveaux bots, malgré leur potentiel innovant, posent de sérieux défis. L’intégration d’IA sur d’autres plateformes a montré que ces systèmes peuvent contourner les garde-fous et produire des contenus inappropriés. Sur Facebook, leur capacité à publier et interagir librement pourrait accentuer la propagation de fausses informations ou perturber les échanges authentiques entre utilisateurs. Pour limiter ces risques, il est essentiel que Meta identifie clairement ces derniers comme artificiels et renforce leurs mécanismes de contrôle.

La stratégie de Meta vise à stimuler l’engagement sur ses plateformes, mais le coût pourrait être élevé en termes de confiance des utilisateurs. La présence massive de ces bots risque de diluer les interactions humaines qui font encore la force de Facebook. Les créateurs de contenu, déjà préoccupés par la concurrence des outils génératifs, pourraient également voir leur travail dévalorisé. La société va devoir trouver un équilibre entre innovation technologique et préservation de la qualité des échanges sur ses réseaux.

Source : Financial Times