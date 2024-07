Meta vous laisse créer un avatar avec l’IA sur Instagram, Facebook et WhatsApp

Meta a lancé AI Studio, une plateforme qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres personnages avec l’IA. Cet outil devrait vous permettre de laisser votre imagination créer votre double numérique.

Meta vient d’annoncer AI Studio, un outil qui vous permettra de créer un avatar avec l’IA. Que vous souhaitiez concevoir une IA capable de vous enseigner la cuisine, de vous aider à créer du contenu pour les réseaux sociaux ou simplement de générer des mèmes humoristiques, la plateforme répond à des besoins et à des intérêts divers. De plus, ces créations d'IA peuvent être partagées avec des amis, ou même rendues publiques pour des interactions sur diverses plateformes Meta, notamment Instagram, Messenger et WhatsApp.

Le processus de création d'un personnage d'IA est conçu pour être intuitif. Les utilisateurs peuvent accéder à AI Studio via son site web dédié ou directement dans l'application Instagram. La plateforme propose des modèles pour ceux qui cherchent à démarrer rapidement, ainsi que l'option de construire une IA à partir de zéro pour les utilisateurs plus aventureux. Les options de personnalisation sont nombreuses, permettant aux créateurs de définir le nom, la personnalité, le ton de voix, l'avatar et même un slogan accrocheur de leur IA.

Que pouvez-vous faire avec ces personnages créés avec l’IA ?

Pour les créateurs de contenu, AI Studio représente par exemple une opportunité intéressante d'étendre leur présence en ligne. Ces personnages IA peuvent faire office d'assistants numériques, répondre aux demandes courantes dans les messages instantanés et les réponses aux articles, partager des informations spécifiques aux créateurs et même promouvoir leurs marques et contenus préférés. Cette fonctionnalité permettra aux créateurs d'interagir plus efficacement avec leur base de fans.

Meta a souligné l'importance d'une utilisation responsable de l'IA, en mettant en œuvre des politiques et des garanties pour assurer un déploiement éthique de ces personnages IA. La transparence est un élément clé, les réponses générées par l'IA étant clairement étiquetées afin de préserver l'authenticité des interactions entre les créateurs et les fans.

Le déploiement d'AI Studio commence aujourd'hui pour les détenteurs d'un compte Instagram Business et s'étendra progressivement à tous les utilisateurs de Meta aux États-Unis au cours des prochaines semaines, mais on ne sait pas encore quand celui-ci arrivera en France. L'outil sera accessible via ai.meta.com/ai-studio et l'appli Instagram, et il est prévu de l'intégrer sur WhatsApp, Messenger et les plateformes web.