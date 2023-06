Nothing Phone 2 : le smartphone va profiter de trois ans de mises à jour Android

Nothing promet de faire de son Phone (2) un smartphone durable, et pour cela, la société vient de s’engager à apporter au moins trois ans de mises à jour Android majeures à l’appareil.

Juste après avoir confirmé que son smartphone de deuxième génération serait bien plus écolo et durable que son prédécesseur, Nothing a annoncé que le Nothing Phone (2) ne bénéficiera finalement pas d’un suivi logiciel plus long que son prédécesseur, ce qui est finalement un peu contradictoire.

Le Nothing Phone (2) aura toujours droit à 3 ans de mises à jour Android majeures, et 4 ans de correctifs de sécurité. C’est moins que ce que proposent plusieurs de ses concurrents, dont notamment Samsung ou encore Oppo. Ces derniers promettent, eux, 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de correctifs de sécurité.

Que sait-on du Nothing Phone (2) ?

Pour l’instant, Nothing n’a confirmé qu’une toute petite partie de la fiche technique de son futur smartphone « premium ». On sait que l’appareil sera propulsé par une puce Snapdragon 8+ Gen 1, et non par le dernier Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. L’appareil ne devrait donc pas rivaliser directement avec les smartphones Android haut de gamme du marché, mais plutôt offrir un rapport qualité-prix plus intéressant.

Le smartphone sera alimenté par une batterie de 4700 mAh, soit 200 mAh de plus que celle du Phone (1). On ne devrait cependant pas constater de gain d’autonomie majeur, puisque l’écran mesurera cette fois-ci 6,7 pouces, contre 6,55 pouces précédemment. Il s’agira toujours d’une dalle FHD+ AMOLED, et tout porte à croire qu’elle sera plus énergivore que la précédente.

Le reste de la fiche technique est pour l’instant inconnu, et les spéculations sont donc toujours ouvertes. Nothing pourrait très bien profiter de cet écran plus grand pour ajouter une troisième caméra à l’arrière de son appareil, mais nous en saurons probablement davantage à ce sujet à mesure que nous approcherons du lancement officiel. Pour rappel, la présentation aura lieu en juillet prochain. Il reste maintenant à voir à quel tarif sera lancé le smartphone, mais nous vous tiendrons évidemment au courant dès que nous en apprendrons davantage à ce sujet.